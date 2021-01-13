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Обыски в краевой больнице связаны с поставками оборудования

Обыски в краевой больнице связаны с поставками оборудования
Иллюстрация: www.medgorod.ru

Как сообщает ТАСС, возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч.4 ст. 159 УК РФ), речь идет о хищении средств в ходе реконструкции Красноярской краевой клинической больницы.

#НОВОСТИ

Обыски проходят не только в клинике, но и в строительной компании «Сибиряк», которая и занималась проектом реконструкции: не только строительством новых корпусов, но и поставкой оборудования. В частности, сообщается о проведении следственных действий у в домах исполнительного директора компании «Сибиряк» Константина Егорова и владельца компании, бывшего депутата Горсовета Владимира Егорова. Объем хищений оценивается в более чем сто миллионов рублей.

Сегодня было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по подозрению в хищениях при поставках медицинского оборудования в рамках реконструкции краевой больницы. Объем похищенных средств составляет около 113 млн рублей», - цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, дело возбуждено в отношении Сергея Вакуленко, который руководил компаниями «Стройтекс» и «Красмедсервис». Они и занимались поставками медицинской техники. По версии следствия, Вакуленко заменял оборудование, которое должен был поставить в рамках госконтракта, на более дешевое и с худшими характеристиками. Следователи считают, что эти действия кроме материального ущерба могли нести и угрозу здоровью пациентов больницы.

По данным базы Rusprofile, Сергей Вакуленко является единоличным учредителем ООО «Красмедсервис», на предприятии числятся 9 сотрудников, ООО «Стройтекс» с 11 сотрудниками и еще шести огранизаций, которые специализируются на различных видах строительства и торговле медицинской техникой. Три из них к настоящему времени ликвидированы.

Напомним, с работами по реконструкции краевой больницы уже был связан один из громких скандалов последних лет. Так, новый хирургический корпус, который должен был быть построен к универсиаде, открылся лишь в декабре 2019 года. Тогда в краевом министерстве строительства сообщали, что задержка произошла из-за длительных торгов и долгого процесса изменений в проектно-сметной документации больницы. За срыв сроков строительная компания «Сибиряк» должна выплатить управлению капитального строительства штраф.

На днях стало известно, что строительная компания выиграла крупный тендер на возведение федерального детского реабилитационного центра Минздрава России в Новосибирской области.

 

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