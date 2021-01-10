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«Сибиряк» выиграл тендер на строительство медцентра в Новосибирске на 7,5 млрд рублей

«Сибиряк» выиграл тендер на строительство медцентра в Новосибирске на 7,5 млрд рублей
Иллюстрация: ФотоХост.Ру

УСК «Сибиряк» одержал победу в электронном аукционе по проектированию, строительству и оборудованию федерального детского реабилитационного центра Минздрава России.

#НОВОСТИ

Начальная цена контракта составляла 7,66 млрд рублей. Конкурент красноярцев — московское АО «Концерн Титан-2» — предложил выполнить работы за 7,2 млрд рублей, но потерял баллы за опыт и квалификацию. Другой конкурент — АО «Дина Интернешнл» (Москва) — был дисквалифицирован комиссией и не допущен к участию. УСК «Сибиряк» предложил 7,43 млрд рублей и в итоге был выбран победителем.

В реабилитационном центре будут восстанавливать детей с нарушениями работы центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, болезнями органов чувств и ревматологических болезней. В центре будут использовать как инновационные методы реабилитации (роботизированная механотерапия, гидротерапия с подводными тренажерами, экзоскелеты), так и традиционные (лечебная физкультура, занятия на тренажерах и в специальных бассейнах). Медучреждение рассчитано на 300 пациентов. Планируется, что центр начнет работать в 2024 году. Для реализации проекта выделено почти 25 га земли. Сдача в эксплуатацию запланирована на август 2024 года. Финансируется проект из федерального бюджета.

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