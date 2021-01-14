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Поставщика медоборудования в Краевую больницу отправили под домашний арест

Поставщика медоборудования в Краевую больницу отправили под домашний арест
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при поставках медтехники. В рамках расследования этого дела и проводились недавние обыски в лечебном учреждении.

#НОВОСТИ
Предпринимателя, организовавшего поставки медицинского оборудования для Краевой клинической больницы, отправили под домашний арест, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
 
По версии следствия, 39-летний бизнесмен в период с 18 апреля 2018-го по 13 августа 2019 года предоставил краевому «Управление капитального строительства» заключения экспертов, которые содержащих заведомо ложные сведения о поставляемых товарах. Тем самым он заменил медицинское оборудование, оговоренное в госконтракте, на более дешевое.
 
Размер ущерба правоохранительные органы оценивают в 112 миллионов рублей.
 
Против предпринимателя возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В настоящее время проведен допрос свидетелей и подозреваемого, обыски в помещениях КГКУ «Управление капитального строительства», КГБУЗ «Краевая клиническая больница» и фирмах-контрагентах, в ходе которых изъята документация и предметы, имеющие значения для расследования уголовного дела, — говорят в Следкоме.
Напомним, что обыски в Краевой больнице прошли вчера. Предположительно они были связаны с проектом реконструкции клиники. Следователи тогда ситуацию не комментировали. Позже стало известно, что обыски прошли и в компании «Сибиряк», которая и занималась проектом реконструкции: не только строительством новых корпусов, но и поставкой оборудования.
 
Подозреваемым же, по версии агентства ТАСС, является Сергей Вакуленко, руководивший в то время компаниями «Стройтекс» и «Красмедсервис», через которые и поставлялась медтехника.
Автор: Евгений Волошинский
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