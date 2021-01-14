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Красноярские предприниматели получили более 160 миллионов не развитие своего бизнеса

Красноярские предприниматели получили более 160 миллионов не развитие своего бизнеса
Иллюстрация: pixabay.com

Деньги выделены Фондом содействия инновациям. Их получат победители конкурсов, которые проводила организация. Всего речь идет о 23 предприятиях региона.

#НОВОСТИ
Компании Красноярского края получат от Фонда содействия инновациям 166 млн рублей, рассказали в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.
 
Обладателями этих грантов станут 23 предприятия региона, победившие в конкурсах, которые проводил фонд. В частности:
  • 85 млн рублей получат пять компаний (например, НПО «Гелар», производящее новые композиционные материалы, и «Капитан и К» — разработчик инновационных комплектующих для спортивного и охотничьего оружия);
  • 41 млн рублей достанется 16 стартапам;
  • 20 млн рублей выиграла компания «Связьком» — создатель платформы для организации эффективных онлайн-конференций в виртуальном пространстве;
  • 20 млн рублей получит компания «Фабрика решений» с проектом Robymarket — вендинговый киоск нового поколения, оснащенного технологией компьютерного зрения.
Полученные деньги компании могут пустить на развитие своего бизнеса и идей.
 
Напомним, что за проект Robymarket был признан «Стартапом года» по версии «Делового квартала» в 2019-м. А, спустя год, создатель «Фабрики решений» Анатолий Фомин стал «Человеком года» в номинации «Цифровизация бизнеса».
Автор: Евгений Волошинский
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