Красноярские предприниматели получили более 160 миллионов не развитие своего бизнеса
Деньги выделены Фондом содействия инновациям. Их получат победители конкурсов, которые проводила организация. Всего речь идет о 23 предприятиях региона.
Компании Красноярского края получат от Фонда содействия инновациям 166 млн рублей, рассказали в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора.
Обладателями этих грантов станут 23 предприятия региона, победившие в конкурсах, которые проводил фонд. В частности:
- 85 млн рублей получат пять компаний (например, НПО «Гелар», производящее новые композиционные материалы, и «Капитан и К» — разработчик инновационных комплектующих для спортивного и охотничьего оружия);
- 41 млн рублей достанется 16 стартапам;
- 20 млн рублей выиграла компания «Связьком» — создатель платформы для организации эффективных онлайн-конференций в виртуальном пространстве;
- 20 млн рублей получит компания «Фабрика решений» с проектом Robymarket — вендинговый киоск нового поколения, оснащенного технологией компьютерного зрения.
Полученные деньги компании могут пустить на развитие своего бизнеса и идей.
Напомним, что за проект Robymarket был признан «Стартапом года» по версии «Делового квартала» в 2019-м. А, спустя год, создатель «Фабрики решений» Анатолий Фомин стал «Человеком года» в номинации «Цифровизация бизнеса».