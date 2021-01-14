Красноярские предприниматели получили более 160 миллионов не развитие своего бизнеса

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Деньги выделены Фондом содействия инновациям. Их получат победители конкурсов, которые проводила организация. Всего речь идет о 23 предприятиях региона.