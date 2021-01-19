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Трагедия на норильском горнолыжном курорте повлекла за собой лавину уголовных дел

Трагедия на норильском горнолыжном курорте повлекла за собой лавину уголовных дел
Иллюстрация: gornovosti.ru

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту схода лавины на территории горнолыжного курорта «Гора Отдельная» под Норильском, теперь их уже три.

#НОВОСТИ

Еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») возбуждено «в отношении неустановленных лиц администрации муниципалитета» по результатам прокурорской проверки по использованию земельных участков на территории горнолыжного комплекса, а также строительству там домиков.

Следователи полагают, что пока неустановленные чиновники администрации Норильска не контролировали, каким образом используется земля, на которой расположен курорт, и не контролировали законность установки на ней различных сооружений.

Также в рамках ранее возбужденных уголовных дел были задержаны еще два оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. Как и их коллеге, задержанному ранее, сотрудникам ЕДДС вменяют в вину то, что они не внесли в сводку предупреждение о опасности схода лавин – эта информация была передана 30 декабря из ГУ МЧС по Красноярскому краю. В прогнозе главка содержалось предупреждение о лавиноопасном периоде до 11 января.

Кроме того фигурантом дела является начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.

Напомним, 11 января в мэрии Норильска прошли обыски и выемка документов, представляющих интерес для расследования уголовного дела.

Лавина на популярном в Норильске горнолыжном курорте. сошла ночью 9 января, под завалами оказался домик, где находилась семья с двумя детьми. 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалый сын погибли. В живых остался 14-летний подросток.

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