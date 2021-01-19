Трагедия на норильском горнолыжном курорте повлекла за собой лавину уголовных дел

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту схода лавины на территории горнолыжного курорта «Гора Отдельная» под Норильском, теперь их уже три.

Еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») возбуждено «в отношении неустановленных лиц администрации муниципалитета» по результатам прокурорской проверки по использованию земельных участков на территории горнолыжного комплекса, а также строительству там домиков.

Следователи полагают, что пока неустановленные чиновники администрации Норильска не контролировали, каким образом используется земля, на которой расположен курорт, и не контролировали законность установки на ней различных сооружений.

Также в рамках ранее возбужденных уголовных дел были задержаны еще два оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. Как и их коллеге, задержанному ранее, сотрудникам ЕДДС вменяют в вину то, что они не внесли в сводку предупреждение о опасности схода лавин – эта информация была передана 30 декабря из ГУ МЧС по Красноярскому краю. В прогнозе главка содержалось предупреждение о лавиноопасном периоде до 11 января.

Кроме того фигурантом дела является начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска.

Напомним, 11 января в мэрии Норильска прошли обыски и выемка документов, представляющих интерес для расследования уголовного дела.

Лавина на популярном в Норильске горнолыжном курорте. сошла ночью 9 января, под завалами оказался домик, где находилась семья с двумя детьми. 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалый сын погибли. В живых остался 14-летний подросток.