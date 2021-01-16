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По делу о гибели людей под лавиной в Норильске задержан начальник управления ГО и ЧС

По делу о гибели людей под лавиной в Норильске задержан начальник управления ГО и ЧС
Иллюстрация: www.gornovosti.ru

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии сообщил о втором задержанном по делу о гибели людей под лавиной на горнолыжном курорте «Гора Отдельная».

#НОВОСТИ

Как сообщила пресс-служба ведомства, задержан начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Норильска. При его попустительстве и произошла трагедия: он как должностное лицо не выполнил свои обязанности – не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из МЧС.

Ранее стало известно о задержании оперативного дежурного единой дежурно-диспетческой службы Норильска. Мужчина, получив от  центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю прогноз об угрозе схода лавин, не включил его в оперативную сводку управления ГО и ЧС Норильска. В результате администрация Норильска и другие службы не предприняли профилактических мер.

Напомним, 11 января в мэрии Норильска прошли обыски и выемка документов, представляющих интерес для расследования уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Обоим фигурантам, сообщает СК, выбрана мера пресечения в форме домашнего ареста.

Лавина на популярном в Норильске горнолыжном курорте сошла ночью 9 января, под завалами оказался домик, где находилась семья с двумя детьми. 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалый сын погибли. В живых остался 14-летний подросток, сейчас он находится в больнице. Компания «Норникель», сотрудниками которой были взрослые члены семьи, объявила, что берет на себя все расходы, связанные с организацией похорон и поддержке выжившего мальчика, и пообещала следить за судьбой ребенка.

 

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