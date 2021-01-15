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Диспетчера норильской ЕДДС отправили под домашний арест

Диспетчера норильской ЕДДС отправили под домашний арест
Иллюстрация: krk.sledcom.ru

Сотрудник единой дежурно-диспечтерской службы является фигурантом уголовного дела, возбужденного после гибели трех человек на горнолыжном курорте «Гора Отдельная».

#НОВОСТИ

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Как сообщает СК по Красноярского краю и Хакасии, 39-летний оперативный дежурный, которого подозревают в совершении преступления, отпущен под домашний арест.

По версии следствия, мужчина, получив от  центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю прогноз об угрозе схода лавин, не включил его в оперативную сводку управления ГО и ЧС Норильска. В результате администрация Норильска и другие службы не предприняли профилактических мер.

Напомним, 11 января в мэрии Норильска прошли обыски и выемка документов, представляющих интерес для расследования уголовного дела.

Лавина на популярном в Норильске горнолыжном курорте сошла ночью 9 января, под завалами оказался домик, где находилась семья с двумя детьми. 45-летний мужчина, его 38-летняя жена и их полуторагодовалый сын погибли. В живых остался 14-летний подросток, сейчас он находится в больнице. Компания «Норникель», сотрудниками которой были взрослые члены семьи, объявила, что берет на себя все расходы, связанные с организацией похорон и поддержке выжившего мальчика, и пообещала следить за судьбой ребенка.

 

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