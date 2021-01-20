Поезда КрасЖД перевезли за год на четверть меньше пассажиров

Наибольшее сокращение числа пассажиров произошло в сегменте дальнего следования — оно вдвое превосходит снижение показателей на пригородном направлении.

Количество пассажиров, перевезенных по Красноярской железной дороге за 2020 год сократилось на 25%, по отношению к 2019-му, и составило 6,4 млн человек. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Больше всего снизилось число пассажиров в поездах дальнего следования — ими было перевезено 1,138 млн человек, что на 40% меньше, чем годом ранее. Пригородное сообщение пострадало чуть меньше — им воспользовалось 5,292 млн пассажиров, что на 21% меньше показателей 2019 года.

Пассажирооборот КрасЖД в 2020 году также сократился и составил 1,4 1,4 млрд пасс-км., что на 41,4% меньше чем в январе- декабре 2019 годом ранее.