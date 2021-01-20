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Поезда КрасЖД перевезли за год на четверть меньше пассажиров

Поезда КрасЖД перевезли за год на четверть меньше пассажиров
Иллюстрация: kras-1.rzd.ru

Наибольшее сокращение числа пассажиров произошло в сегменте дальнего следования — оно вдвое превосходит снижение показателей на пригородном направлении.

#НОВОСТИ
Количество пассажиров, перевезенных по Красноярской железной дороге за 2020 год сократилось на 25%, по отношению к 2019-му, и составило 6,4 млн человек. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
 
Больше всего снизилось число пассажиров в поездах дальнего следования — ими было перевезено 1,138 млн человек, что на 40% меньше, чем годом ранее. Пригородное сообщение пострадало чуть меньше — им воспользовалось 5,292 млн пассажиров, что на 21% меньше показателей 2019 года.
 
Пассажирооборот КрасЖД в 2020 году также сократился и составил 1,4 1,4 млрд пасс-км., что на 41,4% меньше чем в январе- декабре 2019 годом ранее.
 
Напомним, что по итогам 2020 года на Красноярской магистрали снизились и показатели погрузки. Правда, не столь сильно — всего на 6,9%. А вот перевозки контейнерами ДФЭ даже выросли, но всего на 8,4%, хотя года назад динамика была почти в семь раз выше.
Автор: Евгений Волошинский
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