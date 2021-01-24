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Красноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку Навального

Красноярец продает «золотой ершик» с митинга в поддержку Навального
Автор фото: Артем Ленц/НГС24. Иллюстрация: twitter.com/fontanka_news

Житель Красноярска решил продать с аукциона ершик, с которым участвовал в митинге в поддержку Алексея Навального. Вырученные деньги он обязуется перечислить в Фонд борьбы с коррупцией.

#НОВОСТИ

Золотой туалетный ершик можно назвать арт-объектом, считает Юрий Богомаз. На его изготовление потребовалось менее 400 рублей: 65 стоил сам ершик, еще 260 – баллончик золотой краски. Арт-объект неоднократно попал в прицелы телекамер и фотоаппаратов.

Я выбрал ершик символом протеста, потому что мое государство может убивать людей без суда, а его глава – самый крупный взяточник в истории», - пояснил свою позицию Юрий Богомаз.

Сейчас арт-объект выставлен на аукцион, все средства будут перечислены в Фонд борьбы с коррупцией, обещает красноярец. На данный момент один из покупателей готов выложить за ершик «ручной работы» 10 тысяч рублей.

Напомним, накануне в Красноярске прошла акция в поддержку Алексея Навального, она завершилась конфликтом с полицией и массовыми задержаниями у здания мэрии Красноярска.

Отметим, туалетный ершик стал одним из популярных символов протестной акции 23 января во многих городах России.

 

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