Главой Норильска стал единоросс Дмитрий Карасёв
До финала выборной гонки дошла ровна половина заявленных кандидатов, в итоге против кандидатуры Карасёва высказался лишь один депутат местного Горсовета.
Горсовет Норильска определился с тем, кто станет главой города — этот пост займет лидер фракции «Единой России» Дмитрий Карасёв, сообщили в муниципальном парламенте.
Напомним, что конкурс на место главы северного города объявили после того, как прежний градоначальник Ринат Ахметчин подал в отставку.
Изначально на кресло мэра претендовало 12 кандидатов, среди которых был и первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов. Кроме Карасёва и Логинова до финала дошли исполняющий обязанности главы Норильска Николай Тимофеев, начальник правового управления мэрии Норильска Алексей Ситников, глава Туруханского района Олег Шереметьев и бывший глава администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Сергей Ткаченко.
В итоге за Дмитрия Карасёва проголосовало 31 из 32 депутатов Горсовета.
Основными критериями, на которые мы ориентировались в своем выборе стали — содержательность программ кандидатов, знание проблем территории и опыт их работы» — рассказала член конкурсной комиссии, депутат горсовета Лариса Непляхович.
Вступая в должность новый глава Норильска заявил, что своей ключевой задачей считает, дать новую жизнь городу, укрепив отношения с краевым центром.
А также умело, в конструктивном диалоге с компанией „Норникель“, использовать ее возможности в интересах всех жителей города», — сказал он.
Дмитрий Карасёв родился в Норильске в 1981 году. По первому образованию он юрист (Кисловодский институт экономики и права). Второй диплом он получил по специальности «Менеджмент» в Московской международной высшей школе бизнеса.
Трудовую деятельность он начал в 2007 году в компании «Таймыргаз», из которой уволился в 2012-м в должности руководитель аппарата Дирекции. После этого он стал советником заместителя директора ГМК «Норильский никель» по персоналу и социальной политике. Тогда же перешёл на муниципальную службу Горсовет Норильска, где занял место помощника главы города, а с 2015-го был начальником управления делами местного парламента. Депутатом Горсовета Карасёв стал только в 2017 году и возглавил комиссию по городскому хозяйству.