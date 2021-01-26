Главой Норильска стал единоросс Дмитрий Карасёв

Дмитрий Карасёв родился в Норильске в 1981 году. По первому образованию он юрист (Кисловодский институт экономики и права). Второй диплом он получил по специальности «Менеджмент» в Московской международной высшей школе бизнеса.

Трудовую деятельность он начал в 2007 году в компании «Таймыргаз», из которой уволился в 2012-м в должности руководитель аппарата Дирекции. После этого он стал советником заместителя директора ГМК «Норильский никель» по персоналу и социальной политике. Тогда же перешёл на муниципальную службу Горсовет Норильска, где занял место помощника главы города, а с 2015-го был начальником управления делами местного парламента. Депутатом Горсовета Карасёв стал только в 2017 году и возглавил комиссию по городскому хозяйству.