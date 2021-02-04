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Виновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствие

Виновных в гибели людей при пожаре на складе в Красноярске установит следствие
Автор фото: Андрей Самсонов. Иллюстрация: ТАСС

В происшествии погибло четыре человека. По этому факту возбуждено уголовное дело. Предполагается, что причиной возгорание стало нарушение требований пожарной безопасности.

#НОВОСТИ
По факту гибели людей в пожаре на складе автозапчастей компании «Автотрейд» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в краевой полиции.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленный на установления всех обстоятельств произошедшего. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет 5 лет лишения свободы», — говорят в Главке.
Напомним, что пожар на складе «Автотрейда» на улице Калинина, 60/1 начался вчера утром и к полудню разросся более чем в четыре раза. Приехавшим на место пожарным сообщили, что в помещении мог оставаться один человек — предположительно, сотрудник фирмы. На его поиски отправились пять звеньев службы газодымозащиты. С одним из них (три человека) впоследствии была потеряна связь. По предварительной версии, они потеряли ориентацию в дыму и попали под обрушение кровли, в результате чего погибли.
 
Тело сотрудника компании было найдено в результате дальнейших поисков, пожарных же обнаружили после локализации возгорания, которое произошло примерно в 19:30. Как сообщает ТАСС, со ссылкой главу МЧС России Евгения Зиничева, погибли Анатолий Жалнерчик (46 лет), Алексей Пузырев (45 лет) и Максим Рябцев (27 лет).
 
Также источник агентства в экстренных службах сообщил, что, по предварительной версии, причиной возгорание могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.
Автор: Евгений Волошинский
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