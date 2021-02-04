В Красноярском крае объявлен траур по погибшим на вчерашнем пожаре

Такое решение принял глава региона. В театрах и кино отменяют плановые показы комедий, меняя их на драмы. В других развлекательных учреждениях также планируют отказаться от увеселительных программ.

5 февраля 2021 года в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим в пожаре на улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства.

В этот день по всему региону приспустят флаги Красноярского края. Учреждениям культуры и прочим развлекательным организациям предложено воздержаться от увеселительных программ.

Как рассказали DK.RU в Красноярском музыкальном театре, на этот день у них был назначен показ водевиля «Медведь» (по пьесам А.П.Чехова), но его заменили на «Панночку» (по произведениям Н.В.Гоголя). В других театрах города на завтра либо вообще не было спектаклей, либо стоят некомедийные, поэтому там все без изменений.

Кинотеатры, по всей видимости, тоже будут несколько менять сетку.

Будем вести переговоры с дистрибуторами, чтобы заменить завтра комедии другими фильмами», — сказал директор кинотеатра «Эпицентр» Сергей Липов.

Коснется траур и барной жизни Красноярска. По словам владельца бара BRED PITTЬ Александра Белова, вечеринки (если кто их и планировал), скорее всего, отменят, а заведения будут работать в формате ресторанов.