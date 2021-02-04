Экс-главу краевого Минкульта назначили директором крупного московского театра

После отставки с поста краевого министра, Елена Мироненко перебралась в Москву, где успела поизучать одиночество и поработать директором музейного комплекса Минобороны РФ.

Новым директором Театра на Малой Бронной в Москве станет Елена Мироненко. Соответствующий приказ подписали в Департаменте культуры столицы, сообщают на сайте театра. Она сменила на этом посту Константина Чернышева.

По словам худрука театра Константина Богомолова, приход Мироненко на этот пост согласуется с общими тенденциями его (театра) развития.

Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города», — сказал Богомолов.

Напомним, что Елена Мироненко около трех лет возглавляла Министерство культуры Красноярского края. Покинула она этот пост в октябре 2018 года. Буквально через несколько дней после этого она поступила в аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета, где собиралась исследовать «культурологическую основу одиночества».