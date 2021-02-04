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Экс-главу краевого Минкульта назначили директором крупного московского театра

Экс-главу краевого Минкульта назначили директором крупного московского театра
Иллюстрация: mbronnaya.ru

После отставки с поста краевого министра, Елена Мироненко перебралась в Москву, где успела поизучать одиночество и поработать директором музейного комплекса Минобороны РФ.

#НОВОСТИ
Новым директором Театра на Малой Бронной в Москве станет Елена Мироненко. Соответствующий приказ подписали в Департаменте культуры столицы, сообщают на сайте театра. Она сменила на этом посту Константина Чернышева.
 
По словам худрука театра Константина Богомолова, приход Мироненко на этот пост согласуется с общими тенденциями его (театра) развития.
Уверен, что вместе мы с удвоенной силой продолжим путь преобразования Бронной в один из ведущих театров нашего прекрасного города», — сказал Богомолов.
Напомним, что Елена Мироненко около трех лет возглавляла Министерство культуры Красноярского края. Покинула она этот пост в октябре 2018 года. Буквально через несколько дней после этого она поступила в аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета, где собиралась исследовать «культурологическую основу одиночества».
 
В июне 2020 года Мироненко стала директором музейным комплексом Министерства обороны РФ «Дорога Памяти» в Москве. Когда и по какой причине она оставила эту должность, неизвестно.
Автор: Евгений Волошинский
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