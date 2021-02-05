Погибших красноярских пожарных посмертно наградили орденами
Трое бойцов службы газодымозащиты искали в огне человека, оставшегося на складе во время пожара, но сами стали жертвами стихии. В память о погибших в крае объявлен траур.
Старшего прапорщика внутренней службы Анатолия Жалнерчика, старшего прапорщика внутренней службы Алексея Пузырева и сержанта внутренней службы Максима Рябцева посмертно наградят орденом Мужества. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю», — сказано в документе.
Напомним, что 3 февраля 2021 года в Красноярске, на улице Калинина, 60/1, загорелся склад автозапчастей компании «Автотрейд». Сначала пожару присвоили вторую категорию сложности, но после, когда его площадь увеличилась с 800 кв.м. до 3 500 кв.м., ее повысили до третьей. По имевшейся на тот момент информации, на складе мог оставаться минимум один человек. На его поиски отправили пять звеньев газодымозащитной службы. Одно из них, спустя некоторое время, перестало выходить на связь. Когда прошло больше часа (кислорода в болонах хватает примерно на 40 минут), заговорили о том, что бойцы погибли. Рабочая версия: потеряли ориентацию в дыму и попали под обрушение кровли. Тела погибших нашли после того, как пожар был локализован. Сотрудник компании, также погибший в огне, был найден чуть раньше.
Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля 2021 года днем траура — на всей территории региона будут приспущены его флаги и отменены развлекательные мероприятия.