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С начала года долги по зарплате в Красноярском крае снизились более чем на 5%

С начала года долги по зарплате в Красноярском крае снизились более чем на 5%
Иллюстрация: pixabay.com

В феврале прошлого года они вообще были больше в два с лишним раза. Лидером по зарплатным долгам в регионе по-прежнему остается отрасль строительства.

#НОВОСТИ
На 1 февраля 2021 года задолженность по заработной плате в Красноярском края составила 52,3 млн рублей. Это на 58% меньше, чем в феврале 2020-го, и на 5,6%, чем в январе 2021 года. Такие данные опубликовал Красноярскстат.
 
Самые большие зарплатные долги в регионе накоплены в строительной отрасли — 16,3 млн рублей. На втором месте с 14,9 млн рублей идет производство продуктов питания.
 
Примечательно, что из общей суммы просрочки лишь 12,9% — долги накопленные в 2020 году. Остальное — наследие 2019-го и более ранних годов.
 
Напомним, что за декабрь прошлого года объем зарплатных долгов в Красноярском крае сократился на 22,5%. Однако на начало первого месяца зимы просрочка по зарплате в регионе была второй по Сибири и шестой по России. Данных на сегодняшний момент Росстат пока не опубликовал.
Автор: Евгений Волошинский
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