С начала года долги по зарплате в Красноярском крае снизились более чем на 5%

В феврале прошлого года они вообще были больше в два с лишним раза. Лидером по зарплатным долгам в регионе по-прежнему остается отрасль строительства.

На 1 февраля 2021 года задолженность по заработной плате в Красноярском края составила 52,3 млн рублей. Это на 58% меньше, чем в феврале 2020-го, и на 5,6%, чем в январе 2021 года. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Самые большие зарплатные долги в регионе накоплены в строительной отрасли — 16,3 млн рублей. На втором месте с 14,9 млн рублей идет производство продуктов питания.

Примечательно, что из общей суммы просрочки лишь 12,9% — долги накопленные в 2020 году. Остальное — наследие 2019-го и более ранних годов.