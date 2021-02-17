За ночь в Красноярске выпала половина всего февральского снега

Мэр города Сергей Еремин сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что за ночь выпало 6 мм осадков, это почти половина месячной нормы февраля. За день может выпасть еще столько же.

По прогнозам синоптиков, днем в Красноярске может выпасть еще 5 мм осадков. Снегопад ожидается и в пятницу. Мэр попросил горожан отнестись с пониманием к работе дорожных служб и призвал быть внимательными и аккуратными.

Это уже не первый крупный снегопад с начала февраля, Сергей Еремин отмечал, что объем снега, вывозимого с улиц города, троекратно превышает прежние показатели. Городская администрация даже рассматривала возможность перекрытия улиц для их расчистки.

Красноярцы однако не стеснялись в выражениях, оценивая работу городских служб, мэру даже пришлось записать видеообращение, в котором принял удар на себя.

Каждую минуту этой зимой я чувствую, слышу, вижу, как вы ругаете меня, костерите всех коммунальщиков. Для этого у вас есть я, и это правильно», - самокритично отметил мэр, пообещав, что город приложит все усилия к тому, чтобы привести улицы в порядок максимально быстро.