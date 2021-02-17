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За ночь в Красноярске выпала половина всего февральского снега

За ночь в Красноярске выпала половина всего февральского снега
Автор фото: Franz Roos. Иллюстрация: pixabay.com

Мэр города Сергей Еремин сообщил в своем инстаграм-аккаунте, что за ночь выпало 6 мм осадков, это почти половина месячной нормы февраля. За день может выпасть еще столько же.

#НОВОСТИ

По прогнозам синоптиков, днем в Красноярске может выпасть еще 5 мм осадков. Снегопад ожидается и в пятницу. Мэр попросил горожан отнестись с пониманием к работе дорожных служб и призвал быть внимательными и аккуратными.

 

Это уже не первый крупный снегопад с начала февраля, Сергей Еремин отмечал, что объем снега, вывозимого с улиц города, троекратно превышает прежние показатели. Городская администрация даже рассматривала возможность перекрытия улиц для их расчистки.

 

Красноярцы однако не стеснялись в выражениях, оценивая работу городских служб, мэру даже пришлось записать видеообращение, в котором принял удар на себя.

 

Каждую минуту этой зимой я чувствую, слышу, вижу, как вы ругаете меня, костерите всех коммунальщиков. Для этого у вас есть я, и это правильно», - самокритично отметил мэр, пообещав, что город приложит все усилия к тому, чтобы привести улицы в порядок максимально быстро.

СПРАВКА

 
Количество осадков — это высота слоя воды в миллиметрах, который образовался бы на поверхности земли, если бы она была абсолютно ровная, то есть осадки бы не стекали, не просачивались в почву и не испарялись. Количество осадков в миллиметрах численно равно массе воды, выпавшей на горизонтальную площадку в 1 квадратный метр. То есть, 6 мм осадков - это 6 килограммов воды на один квадратный метр (1 литр воды весит примерно 998,5 граммов).
 

 

 

 

 

 

 

Автор: Наталья Кобец
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