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Первый номер «ДК» в новом году: раскрываем секрет успеха бизнеса

Первый номер «ДК» в новом году: раскрываем секрет успеха бизнеса
Иллюстрация: коллаж ДК.ру

Первый номер «Делового квартала» во-многом получился «женским». Редакция представляет новый фотопроект: четыре известных предпринимательницы в новых дерзких и стильных образах Четырех Стихий Бизнеса.

#НОВОСТИ

Наш фотопроект – не о красивых женщинах в красивых позах и красивых интерьерах, а о внутреннем «двигателе», который заставляет их идти вперед, об источнике вдохновения.

Еще одна тема, посвященная женщинам, - история поиска пути к себе: четыре представительницы бизнеса рассказывают, почему радикально сменили образ жизни.

Лицо с обложки – основатель и руководитель ГСК «Арбан» Василий Попов, читайте в номере большое интервью о том, как изменился рынок жилого строительства, и какие перемены его ожидают еще.

Конечно же, в новом номере – отчет о том, как прошел первый в 2021 году кросс-консалтинг «ДК» для бизнеса. Мы возобновили проект взаимного обмена опытом, который запустили в самый разгар коронакризиса, и будем продолжать его в течение года.

Новый номер можно получить по адресной подписке, найти в ресторанах Красноярска или полистать ПДФ-версию. Также часть тиража увидят гостьи нашего традиционного бизнес-девичника, который состоится 4 марта.

 

Автор: Наталья Кобец
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