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«Снова в поле» — красноярский бар «Лошадка» открывается после карантина

«Снова в поле» — красноярский бар «Лошадка» открывается после карантина
Иллюстрация: instagram.com/loshadka_krsk

Заведение простояло закрытым почти четыре месяца — с ноября прошлого года. Вернется в строй оно в конце недели. Правда, надолго ли «Лошадка» покинула стойло — пока неясно.

#НОВОСТИ
В Красноярске возвращается к работе дрыга-бар «Лошадка». Сообщение об этом появилось в Instagram заведения.
 
Как сказано в посте, откроется «Лошадка» 6 марта в 15:00. И будет работать до 23:00. Тот же распорядок дня будет и 7 марта. А вот каким он будет 8 марта, неясно — в сообщении об этом не сказано.
 
Напомним, что «Лошадка», вместе с несколькими другими барами Красноярска, закрылась в начале ноября 2020 года. Основными причинами представители заведений тогда называли участившиеся проверки соблюдения антиковидных требований и ограничение времени работы до 23:00.
 
Продолжит ли «Лошадка» работать после 8 марта, также непонятно, ведь недавние послабления карантинных мер, которые начнут действовать с 10 марта, мало что меняют для этого заведения: работать оно может также только до 23:00, а его посетителям нельзя танцевать. Дозвониться до бара и узнать подробности не удалось.
Автор: Евгений Волошинский
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