«Снова в поле» — красноярский бар «Лошадка» открывается после карантина

Заведение простояло закрытым почти четыре месяца — с ноября прошлого года. Вернется в строй оно в конце недели. Правда, надолго ли «Лошадка» покинула стойло — пока неясно.

В Красноярске возвращается к работе дрыга-бар «Лошадка». Сообщение об этом появилось в Instagram заведения.

Как сказано в посте, откроется «Лошадка» 6 марта в 15:00. И будет работать до 23:00. Тот же распорядок дня будет и 7 марта. А вот каким он будет 8 марта, неясно — в сообщении об этом не сказано.

Напомним, что «Лошадка», вместе с несколькими другими барами Красноярска, закрылась в начале ноября 2020 года. Основными причинами представители заведений тогда называли участившиеся проверки соблюдения антиковидных требований и ограничение времени работы до 23:00.