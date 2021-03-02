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Рассказываем, как онлайн отслеживать снегоуборочную технику Красноярска

Рассказываем, как онлайн отслеживать снегоуборочную технику Красноярска
Иллюстрация: websib.su

В региональном центре запущен публичный сервис — интерактивная карта с геотегами снегоуборочной техники.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Сервис посвящается тем горожанам, которые пишут посты в социальных сетях с саммари в виде — Снег в городе не убирают, не видел ни одной машины.

На онлайн-карте отображается передвижение КАМАЗов, грейдеров и снегопогрузчиков. Используются данные датчиков ГЛОНАСС спецтехники. Обновление данных происходит каждую минуту.

Сейчас карта отображает технику двух предприятий: МП «САТП» и МП «ДРСП «Левобережное».

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Автор: Петр Савельев
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