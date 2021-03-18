Экс-министру Дмитрию Маслодудову сократили срок ареста. На один день

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Суд счел, что бывший чиновник не станет скрываться от правосудия и пересчитал ему срок содержания под стражей. В следственном изоляторе он находится с 18 сентября 2020 года.