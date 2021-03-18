Экс-министру Дмитрию Маслодудову сократили срок ареста. На один день
Суд счел, что бывший чиновник не станет скрываться от правосудия и пересчитал ему срок содержания под стражей. В следственном изоляторе он находится с 18 сентября 2020 года.
Срок содержания под стражей бывшего министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова сократили на один день, сообщили в краевом суде.
Маслодудова задержали в сентябре 2020 года, практически сразу после того, как он ушел в отставку с поста главы краевого Минлесхоза. Его подозревают в получении взятки в 4 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На следующий день его отправили в СИЗО, где он должен был пробыть до 17 ноября 2020 года.
Позже ему продлили срок содержания под стражей до 17 апреля 2021 года включительно. На днях Красноярский краевой суд признал такое решение правомочным, но исключил из описательной части постановления указание о том, что Маслодудов «может скрыться» и сократил срок ареста до 16 апреля 2021 года включительно.