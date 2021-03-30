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Торгово-промышленная палата отметила юбилей

Торгово-промышленная палата отметила юбилей
Иллюстрация: ЦС ТПП

Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» провел торжественное заседание Клуба предпринимателей «Меркурий», посвященное 35-летию организации.

#НОВОСТИ

На мероприятии собрались 200 участников – как членов Союза из числа бизнесменов, так и гостей из различных организаций, в том числе представители органов власти.

Открылся вечер приветственными словами Рафаэля Шагеева — президента торгово-промышленной палаты, которыми он высоко оценил работу Союза:

Количество предпринимателей — сильных, мощных — которые пришли в наше общее дело и поверили Палате — это тот показатель, которому мы очень рады и которым очень гордимся». 

К гостям клуба обратился Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России. Спикер отметил, что ЦС ТПП активно участвует в социально-экономической жизни Красноярского края, способствует развитию предпринимательства, развивает как межрегиональное, так и международное сотрудничество.

Палату поздравили с юбилеем представители региональных и городских властей: Егор  Васильев — министр экономики и экономического развития края. Оксана Царева — врио руководителя управления внешних связей губернатора, Ирина Антипина,  заместитель мэра Красноярска, руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития. Также коллектив Палаты и предпринимателей приветствовали Александр Первухин — главный тренер команды по регби «Енисей-СТМ» и другие известные красноярцы.

Далее прошла серия презентаций красноярских компаний — членов ЦС ТПП, а потом гостей ожидал праздничный фуршет и ненавязчивый нетворкинг, сопровождаемый творческими номерами.  На сцене выступили Валерий Терешкин и «Свободный балет», солисты оперного театра Лариса Марзоева Александр Александрович. 

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Справка

Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата — негосударственная некоммерческая организация, созданная для содействия развитию экономики Красноярского края, ее интегрированию в экономику страны, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, для представления и защиты интересов предпринимателей.

ЦС ТПП, основанная 1985 году, на сегодняшний день является одним из авторитетных региональных сообществ предпринимателей, объединяющим предприятия и организации всех сфер экономики.

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Автор: Петр Савельев
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