Крупные предприятия Красноярска установили «умные» холодильники с бизнес-ланчами

Компания «RobyMarket» разработала облачную платформу для торговли без кассира и продавца. С ее помощью любой вид киоска – холодильник, шкаф, витрину – можно превратить в автономную точку торговли.

Система получила название RobyMarket. Чтобы купить товар, достаточно поднести банковскую карту к ридеру. Система «видит», что взял клиент с полки, а затем списывает нужную сумму с карты во время закрытия холодильника. Управлять работой такого микромаркета можно через мобильное приложение: здесь всегда доступна информация о наполняемости буфета, а также о совершенных покупках.

В 2020 году создатели «умных» холодильников получили финансовую поддержку Фонда содействия инновациям на сумму 20 млн рублей. На эти средства компания планирует улучшить «интеллект» своего изобретения.

Вендинговые киоски отлично зарекомендовали себя на красноярском рынке, и сегодня у нас появляются все новые точки для распространения продукции. В скором времени мы планируем разместить не менее 30 новых минимаркетов в крупных бизнес-центрах и компаниях в Красноярске. Мы рассчитываем, что в перспективе наши покупатели смогут приобрести в буфетах не только продукты питания, но и цветы, детские игрушки и сувениры», – рассказал руководитель компании «Фабрика решений» Анатолий Фомин.

Сейчас киоски с готовыми обедами установлены в 10 крупных компаниях города, среди которых сеть аптек «Губернские аптеки», группа компаний «Мобилфон», дизайнерское агентство ArtStyle, российский провайдер «Ростелеком» и другие предприятия. Кроме Красноярска «умные» холодильники есть на предприятиях Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Напомним, «Фабрика решений» - резидент Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ). Ее основатель Анатолий Фомин был признан «Человеком года в IT» в 2020 году, а технология RobyMarket победила в номинации «Стартап года» в 2019 году.