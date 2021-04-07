«РУСАЛ» дал оценку действиям «Норникеля» по ликвидации аварии на ТЭЦ-3

Алюминиевый холдинг – второй крупнейший акционер горно-металлургической компании после «Интерроса» - считает, что компания сделала все возможное для минимизации ущерба окружающей среде.

Такую позицию в интервью ТАСС выразил генеральный директор «РУСАЛа» Евгений Никитин.

Итоги расследования показали, что, наверное, такую ситуацию можно было предвидеть, но мы считаем, что в ликвидации чрезвычайного происшествия «Норникель» сделал все возможное для минимизации ущерба, и это должно было отразиться на размере штрафа. Но мы приняли позицию менеджмента двигаться дальше и не оспаривать решение о размере наказания. Я считаю, что это урок для всей промышленности в принципе», - заявил Никитин агентству.

По его словам, авария на Таймыре заставила алюминиевый холдинг принять дополнительные меры промышленной безопасности и провести внеплановый технический аудит на своих объектах такого типа, чтобы избежать подобных техногенных нарушений.

Напомним, авария на топливном резервуаре ТЭЦ-3 произошла в конце мая 2020 года, арбитражный суд взыскал с Норильской топливно-энергетической компании по иску Росприроднадзора рекордный штраф в размере 146 млрд рублей.

Отметим, что основные последствия разлива топлива были ликвидированы до наступления зимы.