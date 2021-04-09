Красноярские грабители инкассаторов получили длительные срока

Прения сторон по их делу завершились неделю назад. Сегодня в суде был объявлен приговор. Участь организатора нападения решилась несколькими днями ранее.

В Красноярском краевом суде огласили приговор Юрию Чанчикову и Михаилу Рубцову, которые в мае 2020 года напали на инкассаторов в Красноярске, ранив их и украв свыше 2 млн рублей.

Их обвиняли по пунктам а, б, в ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм). Изначально гособвинитель просил для каждого из преступников 18 лет колонии строго режима. Но получили они меньше:

Чанчиков — 15 лет колонии строго режима с ограничение свободы сроком на полтора года;

Рубцов — 14 лет колонии строго режима с ограничение свободы сроком на полтора года.

Помимо этого им предстоит выплатить 299 818 тысяч рублей ущерба «Сбербанку» и компенсацию морального вреда потерпевшим: с Чанчикова — 3,6 млн рублей, а с Рубцова — 3 млн рублей.