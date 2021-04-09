Красноярские грабители инкассаторов получили длительные срока
Прения сторон по их делу завершились неделю назад. Сегодня в суде был объявлен приговор. Участь организатора нападения решилась несколькими днями ранее.
В Красноярском краевом суде огласили приговор Юрию Чанчикову и Михаилу Рубцову, которые в мае 2020 года напали на инкассаторов в Красноярске, ранив их и украв свыше 2 млн рублей.
Их обвиняли по пунктам а, б, в ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм). Изначально гособвинитель просил для каждого из преступников 18 лет колонии строго режима. Но получили они меньше:
- Чанчиков — 15 лет колонии строго режима с ограничение свободы сроком на полтора года;
- Рубцов — 14 лет колонии строго режима с ограничение свободы сроком на полтора года.
Помимо этого им предстоит выплатить 299 818 тысяч рублей ущерба «Сбербанку» и компенсацию морального вреда потерпевшим: с Чанчикова — 3,6 млн рублей, а с Рубцова — 3 млн рублей.
Напомним, что третий участник ограбления — он же организатор — Алексей Истягин три дня назад получил 11 лет колонии строгого режима. Его дело рассматривалось отдельно от подельников, так как он подписал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием. По словам Истягина, стрелять в инкассаторов, он не приказывал.