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Красноярские грабители инкассаторов получили длительные срока

Красноярские грабители инкассаторов получили длительные срока
Иллюстрация: kraevoy.krk.sudrf.ru

Прения сторон по их делу завершились неделю назад. Сегодня в суде был объявлен приговор. Участь организатора нападения решилась несколькими днями ранее.

#НОВОСТИ
В Красноярском краевом суде огласили приговор Юрию Чанчикову и Михаилу Рубцову, которые в мае 2020 года напали на инкассаторов в Красноярске, ранив их и украв свыше 2 млн рублей.
 
Их обвиняли по пунктам а, б, в ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм). Изначально гособвинитель просил для каждого из преступников 18 лет колонии строго режима. Но получили они меньше:
  • Чанчиков — 15 лет колонии строго режима с ограничение свободы сроком на полтора года;
  • Рубцов — 14 лет колонии строго режима с ограничение свободы сроком на полтора года.
Помимо этого им предстоит выплатить 299 818 тысяч рублей ущерба «Сбербанку» и компенсацию морального вреда потерпевшим: с Чанчикова — 3,6 млн рублей, а с Рубцова — 3 млн рублей.
 
Напомним, что третий участник ограбления — он же организатор — Алексей Истягин три дня назад получил 11 лет колонии строгого режима. Его дело рассматривалось отдельно от подельников, так как он подписал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием. По словам Истягина, стрелять в инкассаторов, он не приказывал.
Автор: Евгений Волошинский
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