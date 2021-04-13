На Красноярской ТЭЦ-1 сносят последнюю низкую трубу

Дымовую трубу высотой 120 метров, построенную в 1959 году, начали разбирать промышленные альпинисты. В отличие от двух других уже снесенных труб, эту нельзя снести с помощью направленного взрыва.

Третья труба, предназначенная к сносу, изготовлена из железобетона, поэтому промышленные альпинисты будут разбирать ее вручную, откалывая куски с помощью бетонореза. Работать одновременно могут не более четырех человек. Разбор планируют завершить к осени 2021 года.

Снос низких дымовых труб – это часть работы по экологической модернизации ТЭЦ-1, в ходе которой на станции модернизируют и частично заменят генерирующее оборудование, а также оснастят все котлы современными электрофильтрами с эффективностью очистки выше 99%. Для того, чтобы разместить фильтры на территории станции, и потребовался снос нескольких не использовавшихся хозяйственных построек и возведение вместо трех низких труб (105 и 120 метров) одной высокой (275 метров).

Отметим, что все это время станция продолжает работать и снабжать горожан теплом и электроэнергией.