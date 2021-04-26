Ларьки и павильоны в Красноярске не будут сносить до середины лета

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Запрет на снос малоформатных торговых объектов действует в городе уже больше года. Хотя нелегально торгующих алкоголем он не касается. Также мэрия подготовила новые правила размещения таких точек.