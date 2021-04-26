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Ларьки и павильоны в Красноярске не будут сносить до середины лета

Ларьки и павильоны в Красноярске не будут сносить до середины лета
Иллюстрация: krasnoyarsk.kupiprodai.ru

Запрет на снос малоформатных торговых объектов действует в городе уже больше года. Хотя нелегально торгующих алкоголем он не касается. Также мэрия подготовила новые правила размещения таких точек.

#НОВОСТИ
Мораторий на снос павильонов и ларьков в Красноярске продлили до июля 2021 года. Об этом DK.RU рассказали в департаменте градостроительства мэрии.
На объекты, пойманные на нелегальной торговле алкоголем, этот запрет распространятся не будет», — уточнили в муниципалитете.
Напомним, что снос ларьков и павильонов в Красноярске был остановлен в начале апреля 2020 года — практически сразу после начала пандемии. Потом мораторий неоднократно продляли — в последний раз до 1 апреля 2021 года.
 
Также в департаменте градостроительства подготовили новые правила размещения малоформатных торговых объектов. Но еще не утвердили.
Проект изменений в нормативно-правовые акты готов, он будет рассмотрен на рабочей группе с участием предпринимателей в ближайшее время», — рассказали в мэрии.
Автор: Евгений Волошинский
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