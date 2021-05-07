Количество безработных выросло вдвое в Сибири
Уровень безработицы в СФО за последние 12 месяцев вырос вдвое и опережает по динамике среднестатистические российские показатели, — сообщает сайт полпреда в Сибирском федеральном округе.
На учете в службах занятости состоит более 221 тыс. человек, что в два раза больше аналогичного периода 2020 года.
В январе-марте 2021 года уровень общей безработицы в среднем по Сибирскому округу составлял 6,9%, за аналогичный период 2020-го — 5,8%. Зарегистрированная безработица по состоянию на конец марта 2021 года в среднем по округу отмечена на уровне 2,6% (по России 2,3%) и «это в два раза больше, чем в конце марта предыдущего года».
Из-за роста безработицы число получателей пособий за последний год увеличилось с 90 до 131 тыс. человек.
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