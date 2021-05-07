Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.05
74,13
89,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Количество безработных выросло вдвое в Сибири

Количество безработных выросло вдвое в Сибири
Иллюстрация: rbc.ru

Уровень безработицы в СФО за последние 12 месяцев вырос вдвое и опережает по динамике среднестатистические российские показатели, — сообщает сайт полпреда в Сибирском федеральном округе.

#НОВОСТИ

На учете в службах занятости состоит более 221 тыс. человек, что в два раза больше аналогичного периода 2020 года.

В январе-марте 2021 года уровень общей безработицы в среднем по Сибирскому округу составлял 6,9%, за аналогичный период 2020-го — 5,8%. Зарегистрированная безработица по состоянию на конец марта 2021 года в среднем по округу отмечена на уровне 2,6% (по России 2,3%) и «это в два раза больше, чем в конце марта предыдущего года».

Из-за роста безработицы число получателей пособий за последний год увеличилось с 90 до 131 тыс. человек.

По теме

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Скончался генеральный директор Енисейского речного пароходства Олег ШпагинСкончался генеральный директор Енисейского речного пароходства Олег Шпагин
  • Александр Митраков откроет рестораны в Новосибирске и МосквеАлександр Митраков откроет рестораны в Новосибирске и Москве
  • Неизвестные активисты выступили против достройки метроНеизвестные активисты выступили против достройки метро
  • Где провести отпуск: жители Красноярского края выбирают путешествия по России и дачуГде провести отпуск: жители Красноярского края выбирают путешествия по России и дачу
  • Инфраструктуру в Красноярском крае собираются строить за счет бюджетных кредитовИнфраструктуру в Красноярском крае собираются строить за счет бюджетных кредитов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.