Андрей Модестов возглавил сеть онкоцентров в Москве

Бывший главный врач красноярского краевого онкологического центра сообщил, что сменил работу и место жительства. С 13 мая Андрей Модестов стал руководителем ГК «Медскан».

«Медскан» управляет несколькими высокотехнологичными онкоцентрами в Москве, а также многопрофильными клиниками и онкоцентрами в регионах. Компания намерена развивать региональные проекты.

Я покидаю пост советника губернатора Красноярского края и Красноярск. 11 последних лет я руководил краевым онкологическим диспансером, который строился, рос и менялся на Ваших глазах. Решение было для меня непростым, но я его принял», - написал Андрей Модестов на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил за работу команду красноярского онкоцентра, краевой минздрав и коллег-главврачей.

Напомним, об увольнении Андрея Модестова с поста главврача красноярского краевого онкоцентра стало известно в середине марта. Причиной называли ротацию кадров и то, что он не справился с рядом задач. Ему было предложено место советника губернатора края.

Отметим, что Андрей Модестов и коллектив онкоцентра стали обладателями премии «Делового квартала» «Человек года-2020».