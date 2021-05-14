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Андрей Модестов возглавил сеть онкоцентров в Москве

Андрей Модестов возглавил сеть онкоцентров в Москве
Иллюстрация: Андрей Модестов/Facebook

Бывший главный врач красноярского краевого онкологического центра сообщил, что сменил работу и место жительства. С 13 мая Андрей Модестов стал руководителем ГК «Медскан».

#НОВОСТИ

«Медскан» управляет несколькими высокотехнологичными онкоцентрами в Москве, а также многопрофильными клиниками и онкоцентрами в регионах. Компания намерена развивать региональные проекты.

Я покидаю пост советника губернатора Красноярского края и Красноярск. 11 последних лет я руководил краевым онкологическим диспансером, который строился, рос и менялся на Ваших глазах. Решение было для меня непростым, но я его принял», - написал Андрей Модестов на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил за работу команду красноярского онкоцентра, краевой минздрав и коллег-главврачей.

Напомним, об увольнении Андрея Модестова с поста главврача красноярского краевого онкоцентра стало известно в середине марта. Причиной называли ротацию кадров и то, что он не справился с рядом задач. Ему было предложено место советника губернатора края.

Отметим, что Андрей Модестов и коллектив онкоцентра стали обладателями премии «Делового квартала» «Человек года-2020».

 

Автор: Наталья Кобец
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