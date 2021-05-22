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В Шерегеше будет построен аэропорт за 14 млрд рублей

В Шерегеше будет построен аэропорт за 14 млрд рублей
Иллюстрация: oir.mobi

Правительство Кемеровской области сообщает, что рядом с горнолыжным курортом Шерегеш к 2024 году планируется построить аэропорт.

#НОВОСТИ

Строительство аэропорта входит в проект создания нового туристического кластера площадью 118 га. Финансирование осуществляется из регионального бюджета при участии госкорпорации ВЭБ.РФ.

Инвестиции в строительство аэропорта оцениваются в 14 млрд рублей.

Для справки

Сейчас Шерегеш включает 26 горнолыжных трасс и 257 объектов туристической индустрии. В прошедшем зимнем сезоне Шерегеш посетили свыше 2 млн туристов.

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Автор: Петр Савельев
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