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«Норникель» оказался в числе лучших компаний России по устойчивому развитию

«Норникель» оказался в числе лучших компаний России по устойчивому развитию
Иллюстрация: static.life.ru

Компания стала победителем в одной из номинаций конкурса, который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. Эксперты оценили ее систему управления.

#НОВОСТИ
Компания «Норникель» победила в конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2020». Ее признали лучшей в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития».
 
Презентуя соответствующий отчет, старший вице-президент по устойчивому развитию металлургической корпорации Андрей Бугров отметил, что в 2020 компания пересмотрела систему управления рисками, результатом чего стала новая экологическая стратегия организации.
В ряду прочего, это позволило „Норникелю“ удержать лидерские позиции среди горно-металлургических компаний в области охраны труда и промышленной безопасности», — сказал он.
Как отметила управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова, после событий 2020 года у многих экспертов возник вопрос о том, сможет ли компания сохранить восходящий вектор в отношении устойчивого развития, но эти опасения оказались напрасными: стресс-тест, проведенный РСПП и Московской биржей, показал, что система управления «Норникеля» весьма устойчива к негативным факторам.
Безусловно, последствия разлива [топлива в Норильске] показатели снизили. Но тот высокий уровень, которого компания достигла и по показателям результативности, и по качеству управления всеми процессами, сохраняет „Норникель“ в числе лидеров», — сказала Феоктистова.
Поддержал это мнение и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов. Он отметил, что «Норникель» является примером компании, которая строит бизнес с учетом лучших мировых практик управления и рассчетом на будущее.
 
Добавим, что организатором конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2020» выступает Российский союз промышленников и предпринимателей. Его целями являются содействие устойчивому развитию компаний в долгосрочной перспективе и определение самых динамично развивающихся организаций.
 
Как сказано на сайте с конкурса, номинантов выдвигают региональные подразделения РСПП.
 
Напомним также, что в апреле этого года, по результатам международного исследования рынка труда, «Норникель» признали лучшим работодателем в сфере металлургии.
Автор: Петр Савельев
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