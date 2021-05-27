Новый владелец агрохолдинга «Сибиряк» собирается повысить его урожайность в несколько раз

От прежнего владельца компании «Сибагро» достались поля, находящиеся не в самом лучшем состоянии, из-за чего их урожайность нынешняя урожайность весьма невысока.

Компания «Сибагро» собирается увеличить сбор зерновых с полей агрохолдинга «Сибиряк» до 450 тысяч тонн в год. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Как рассказали в компании, на момент приобретения этого актива его урожайность была на уровне 110 тысяч тонн в год. При этом из 89,5 тысячи гектаров земель, возделывалось лишь 71,8 тысячи. По словам генерального директора агрохолдинга «Сибиряк» Станислава Лигузова, это не самые хорошие показатели.

После детального изучения ситуации, выяснилось, что в работе находятся не все земли, а также есть нарушения в использовании выбранной технологии выращивания, которая, по сути, заключалась в том, чтобы увеличивать количество зерна за счет расширения посевных площадей, а не повышения урожайности», — говорит он.

В планах «Сибагро», вернуть в оборот неиспользуемые 17,6 тысячи гектаров и перевести работу на типовые для компании рельсы: закупить новые высокоэффективные сорта семян, составить правильный севооборот, наладить комплексную систему питания и защиты растений и провести серьезную борьбу с сорняками.

Работа начнется уже в этом году. В результате урожайность по яровым пшеницы и ячменю вырастет до 33,5 ц/га в 2021 году, а в 2022-м — до 50 ц/га и выше. В итоге, в следующем году валовый сбор зерна на предприятии увеличится до 450 тыс. тонн», — говорят в компании.

Напомним, что ранее агрохолдингом «Сибиряк» владел миллиардер-строитель Владимир Егоров. Но в марте этого года он продал предприятие томскому «Сибагро». Сумма сделки по-прежнему не называется, однако, по данным сервиса rusprofile.ru, его стоимость по итогу 2020 года оценивается в 114 млн рублей. Годовая прибыль предприятия составила 2,5 млн рублей при выручке в 727 млн.