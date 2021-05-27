Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.05
73,45
89,65
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Новый владелец агрохолдинга «Сибиряк» собирается повысить его урожайность в несколько раз

Новый владелец агрохолдинга «Сибиряк» собирается повысить его урожайность в несколько раз
Иллюстрация: sibagrogroup.ru

От прежнего владельца компании «Сибагро» достались поля, находящиеся не в самом лучшем состоянии, из-за чего их урожайность нынешняя урожайность весьма невысока.

#НОВОСТИ
Компания «Сибагро» собирается увеличить сбор зерновых с полей агрохолдинга «Сибиряк» до 450 тысяч тонн в год. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.
 
Как рассказали в компании, на момент приобретения этого актива его урожайность была на уровне 110 тысяч тонн в год. При этом из 89,5 тысячи гектаров земель, возделывалось лишь 71,8 тысячи. По словам генерального директора агрохолдинга «Сибиряк» Станислава Лигузова, это не самые хорошие показатели.
После детального изучения ситуации, выяснилось, что в работе находятся не все земли, а также есть нарушения в использовании выбранной технологии выращивания, которая, по сути, заключалась в том, чтобы увеличивать количество зерна за счет расширения посевных площадей, а не повышения урожайности», — говорит он.
В планах «Сибагро», вернуть в оборот неиспользуемые 17,6 тысячи гектаров и перевести работу на типовые для компании рельсы: закупить новые высокоэффективные сорта семян, составить правильный севооборот, наладить комплексную систему питания и защиты растений и провести серьезную борьбу с сорняками.
Работа начнется уже в этом году. В результате урожайность по яровым пшеницы и ячменю вырастет до 33,5 ц/га в 2021 году, а в 2022-м — до 50 ц/га и выше. В итоге, в следующем году валовый сбор зерна на предприятии увеличится до 450 тыс. тонн», — говорят в компании.
Напомним, что ранее агрохолдингом «Сибиряк» владел миллиардер-строитель Владимир Егоров. Но в марте этого года он продал предприятие томскому «Сибагро». Сумма сделки по-прежнему не называется, однако, по данным сервиса rusprofile.ru, его стоимость по итогу 2020 года оценивается в 114 млн рублей. Годовая прибыль предприятия составила 2,5 млн рублей при выручке в 727 млн.
 
При всем этом компания «Сибагро» уже вложила в развитие «Сибиряка» 914 млн рублей — больше половины этих денег пошло на нужды растениеводства.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Аэрофлот запускает в Красноярске новый хаб и распродажу билетов в половину ценыАэрофлот запускает в Красноярске новый хаб и распродажу билетов в половину цены
  • В Красноярском крае понизят ставки по «упрощенке» и пересмотрят патентную системуВ Красноярском крае понизят ставки по «упрощенке» и пересмотрят патентную систему
  • «Платёжка» может вернуться в строй уже на этой неделе«Платёжка» может вернуться в строй уже на этой неделе
  • Прощание с Дмитрием Миндиашвили пройдет 27 маяПрощание с Дмитрием Миндиашвили пройдет 27 мая
  • В Кемерове построили новый терминал аэропорта за 5 млрд рублейВ Кемерове построили новый терминал аэропорта за 5 млрд рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.