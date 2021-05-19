«Сибагро» инвестировала в бывший актив Егорова почти миллиард рублей

В марте томская компания «Сибагро» закрыла сделку по покупке агрохолдинга «Сибиряк», который принадлежал строительному магнату Владимиру Егорову, чтобы заняться переработкой зерна.

Как сообщила пресс-служба «Сибагро», с момента покупки актива компания вложила в развитие «Сибиряка» 914 млн рублей. Треть средств ушла на закупку новой техники, больше половины – на растениеводческие нужды.

Парк сельскохозяйственной техники предприятия находился в плохом состоянии – часть оборудования была сломана. Наши специалисты провели оперативный ремонт, что помогло без потерь начать посевную кампанию. Технику для уборочных работ, подготовки почвы и ввода в оборот залежных земель планируется «реанимировать» в течение сезона», - рассказал директор предприятия Станислав Лигузов.

Агрохолдинг приобрел 6 тракторов, 6 прицепных опрыскивателей, 5 бочек для воды и 2 катка для рапса. А также высокоэффективный семенной материал, минеральные удобрения и средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. В ближайшее время будут закуплены 10 зерноуборочных комбайнов. Как сообщают в агрохолдинге, это только первый этап «реанимации» предприятия.

Напомним, на базе «Сибиряка» и еще двух растениеводческих компаний «Элеватор» и «Сибирская житница» дочерняя структура «Сибагро» - «Сибагро Биотех» планирует в 2022 году начать строительство завода по глубокой переработке зерна. Проект комплекса является частью КИП «Енисейская Сибирь». Отметим, зерноперерабатывающий завод — не первый проект «Сибагро» в Красноярском крае. В 2015 году холдинг запустил большой свинокомплекс в Большой Мурте.