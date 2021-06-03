Уровень воды в Енисее поднялся выше четырех метров

Накануне открыли водосбросы на Красноярской ГЭС, увеличив объемы водопропуска до 6000 кубометров в секунду. В ближайшие два дня станция готовится пропускать еще больше воды.

Как сообщает мэрия Красноярска, по состоянию на 8.00 по местному времени сброс Красноярской ГЭС составляет 6 100 кубометров в секунду, уровень воды в Енисее - 404,4 см. По состоянию на 20.00 местного времени 2 июня вода в Енисее находилась на уровне 386 см. Таким образом, за ночь река поднялась почти на 20 см.

Как уточняют в «КрасКоме», критический уровень воды в Енисее для обеспечения работы водозабора - 650 см. В данный момент водопроводное хозяйство в городе работает штатно.

Все органы управления города переведены в режим повышенной готовности, мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте отметил, что ситуация находится под контролем городских властей.

Специалисты говорят о рекордных запасах воды в снегах Саян, которые близки к историческому максимуму и в 2-2,5 раза превышают норму. Вся эта вода еще не дошла до Енисея – таяние снега ждут в июне.