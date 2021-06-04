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Разработчика концепции реновации Норильска определят в этом году

Разработчика концепции реновации Норильска определят в этом году
Иллюстрация: gelio.livejournal.com

Новая программа развития северного города стартовала в марте 2021-го и рассчитана до 2035 года. На ее реализацию потребуется более 120 млрд рублей, 80% из которых — деньги «Норникеля»

#НОВОСТИ
Агентство развития Норильска проведет международный конкурс архитекторов, победитель которого займется разработкой концепции застройки города в рамках реновации. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на старшего вице-президента «Норникеля» (является одним из учредителей АРН) Ларису Зелькову.
 
По программе реновации, до 2035 года в Норильске построят около сотни новых жилых домов, в которые переселят 13 тысяч семей.
По словам Зельковой, конкурс пройдет в течение этого года.
 
Проект реновации жилья в Норильске является частью большой программы развития города. Соглашение о ее реализации было подписано между «Норникеле», Минвостокразвития, правительством Красноярского края и мэрией северного города в феврале 2021 года, а уже в марте она стартовала.
Первый этап программы реновации рассчитан до 2024 года. В его рамках будет построено и реконструировано порядка 20 жилых домов, а также связанные с ними объекты социальной инфраструктуры», — рассказала Лариса Зелькова.
Параллельно с этим в Норильске начались работы по стабилизации вечной мерзлоты, на которой и построен город.
До конца этого года мы планируем понять, какова ситуация с основными участками нашей территории и перейти к термостабилизации оснований жилых зданий», — говорит Зелькова.
Общий объем требуемых инвестиций в программу развития Норильска в момент ее принятия оценивался в 120,1 млрд рублей. По словам Зельковой, порядка 80% из этих денег — средства «Норникеля». Остальное даст федеральный и региональный бюджет.
 
Помимо этого, по распоряжению президента компании Владимира Потанина, металлурги выделят дополнительно 150 млрд рублей на проекты и мероприятия, которые не вошли в четырехсторонее соглашение.
Автор: Петр Савельев
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