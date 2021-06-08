YUSHIN BROTHERS вошел в состав группы Евгения Пономарева

Известный красноярский ресторатор давно участвовал в жизни креативного пространства, а теперь стал его управляющим директором. Он обещает, что концепцию менять не станет, но расширит спектр услуг.

Красноярский ресторатор Евгений Пономарев будет управлять креативным пространством YUSHIN BROTHERS. Об этом он рассказал DK.RU. По его словам, решение было принято еще пару месяцев назад, а сейчас закончилось юридическое оформление документов.

Мы не будем менять концепцию и название пространства, но расширим спектр услуг», — говорит Пономарев.

Сейчас YUSHIN BROTHERS — это барбершоп и два зала, в которых по выходным проходят различные мероприятия. В планах появление коворкинга и проведение event-событий ежедневно.

В одном из залов мы уже сделали ремонт и модернизировали свето-музыкальное оборудование. И это лишь часть запланированного», — рассказывает Пономарев.

Во сколько обойдется модернизация YUSHIN BROTHERS, новый управляющий директор не говорит, но уточняет, что сейчас направляет на эти цели всю операционную прибыль креативного пространства.

В состав партнеров YUSHIN BROTHERS Пономарев вошел весной 2019 года, а осенью — стал его соучредителем (как были распределены доли, он не уточняет). Теперь креативное пространство станет частью недавно созданной им группы «Пономарев и партнеры».

В ее состав войдут все проекты красноярского ресторатора: лапшичная «Панда и гусь», бар «Нет проблем», фуд-корт, который Пономарев сейчас строит на Свободном, а также ресторан «Перцы» в Ачинске.

Суть этого объединения в применении ко всем этим проектам единой системы управления.

Ее особенность состоит в том, что партнерами для меня являются не соучредители, а ключевой персонал этих компаний (например, в „Нет проблем баре“ это бармены), в зарплате которого есть доля от их прибыли», — говорит Пономарев.