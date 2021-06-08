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YUSHIN BROTHERS вошел в состав группы Евгения Пономарева

YUSHIN BROTHERS вошел в состав группы Евгения Пономарева
Иллюстрация: vk.com/yushinbro

Известный красноярский ресторатор давно участвовал в жизни креативного пространства, а теперь стал его управляющим директором. Он обещает, что концепцию менять не станет, но расширит спектр услуг.

#НОВОСТИ
Красноярский ресторатор Евгений Пономарев будет управлять креативным пространством YUSHIN BROTHERS. Об этом он рассказал DK.RU. По его словам, решение было принято еще пару месяцев назад, а сейчас закончилось юридическое оформление документов.
Мы не будем менять концепцию и название пространства, но расширим спектр услуг», — говорит Пономарев.
Сейчас YUSHIN BROTHERS — это барбершоп и два зала, в которых по выходным проходят различные мероприятия. В планах появление коворкинга и проведение event-событий ежедневно.
В одном из залов мы уже сделали ремонт и модернизировали свето-музыкальное оборудование. И это лишь часть запланированного», — рассказывает Пономарев.
Во сколько обойдется модернизация YUSHIN BROTHERS, новый управляющий директор не говорит, но уточняет, что сейчас направляет на эти цели всю операционную прибыль креативного пространства.
 
В состав партнеров YUSHIN BROTHERS Пономарев вошел весной 2019 года, а осенью — стал его соучредителем (как были распределены доли, он не уточняет). Теперь креативное пространство станет частью недавно созданной им группы «Пономарев и партнеры».
 
В ее состав войдут все проекты красноярского ресторатора: лапшичная «Панда и гусь», бар «Нет проблем», фуд-корт, который Пономарев сейчас строит на Свободном, а также ресторан «Перцы» в Ачинске.
 
Суть этого объединения в применении ко всем этим проектам единой системы управления.
Ее особенность состоит в том, что партнерами для меня являются не соучредители, а ключевой персонал этих компаний (например, в „Нет проблем баре“ это бармены), в зарплате которого есть доля от их прибыли», — говорит Пономарев.
Напомним, что Евгений Пономарев в 2020 году стал «Человеком года» в номинации «Амбассадор бренда» по версии «Делового квартала».
Автор: Евгений Волошинский
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