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«Северная звезда» начала строить дорогу к угольному месторождению на Таймыре

«Северная звезда» начала строить дорогу к угольному месторождению на Таймыре
Иллюстрация: krskstate.ru

Она свяжет Сырадасайский угольный разрез, обогатительную фабрику и морской терминал. Общая протяженность трассы составит 60 км. Закончить работы планирую в июле.

#НОВОСТИ
В рамках реализации проекта освоения Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края, компания «Северная звезда» начала строительство дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
 
По планам «Северной звезды» (входит в состав корпорации AEON), в ближайшие годы (точная дата до сих пор не названа) здесь начнут работать угольный разрез, обогатительная фабрика и морской угольный терминал. Их то и свяжет новая трасса.
 
Как говорят в правительстве, сейчас скальным грунтом уже отсыпано более 20 км автодороги. Закончить строительство на участке между разрезом и портом планируют к концу июля этого года.
Всего для реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения завезено более 250 единиц различной техники и оборудования. Это позволило организовать на месте временный вахтовый посёлок для более 300 работников и нарастить темпы отсыпки автомобильной дороги», — председатель совета директоров компании «Северная звезда» Олег Демченко.
Напомним, что проект освоения Сырадасайского месторождения входит в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Объем инвестиций в создание угольного кластера ожидается на уровне 45 млрд рублей.
 

 

Автор: Евгений Волошинский
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