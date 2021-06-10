«Северная звезда» начала строить дорогу к угольному месторождению на Таймыре

Она свяжет Сырадасайский угольный разрез, обогатительную фабрику и морской терминал. Общая протяженность трассы составит 60 км. Закончить работы планирую в июле.

В рамках реализации проекта освоения Сырадасайского угольного месторождения на севере Красноярского края, компания «Северная звезда» начала строительство дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По планам «Северной звезды» (входит в состав корпорации AEON), в ближайшие годы (точная дата до сих пор не названа) здесь начнут работать угольный разрез, обогатительная фабрика и морской угольный терминал. Их то и свяжет новая трасса.

Как говорят в правительстве, сейчас скальным грунтом уже отсыпано более 20 км автодороги. Закончить строительство на участке между разрезом и портом планируют к концу июля этого года.

Всего для реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения завезено более 250 единиц различной техники и оборудования. Это позволило организовать на месте временный вахтовый посёлок для более 300 работников и нарастить темпы отсыпки автомобильной дороги», — председатель совета директоров компании «Северная звезда» Олег Демченко.