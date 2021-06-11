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Международное рекламное агентство пригласило победителей «Каннских львов» в Канск

Международное рекламное агентство пригласило победителей «Каннских львов» в Канск
Иллюстрация: www.kansklions.ru/

Агентство Leo Burnet Moscow намерено устроить фестиваль Kansk Lions как продолжение Cannes Lions – наиболее авторитетного международного фестиваля производителей рекламы.

#НОВОСТИ

Идею в Leo Burnet Moscow объясняют так: в 2021 году «Каннские львы» из-за локдауна будут проходить онлайн. В России же таких жестких ограничений нет, зато есть город Канск, по названию это почти что Канны. Следовательно, есть возможность провести полноценное офлайн-мероприятие.

Предполагается, что «Канские львы» начнутся с «Каннского прогноза»: участники попытаются угадать, какая работа больше всего наград на Cannes Liones, самому точному прогнозисту обещают билет в Канны (французские) в следующем году.

Leo Burnet заранее пригласило в Канск несколько креативных директоров из известных мировых рекламных агентств, чтобы они смогли встретиться и отпраздновать свою победу офлайн, а не по видеосвязи.

Известно, что Cannes Lions пройдут 21-25 июня. За всех гостей «Канских львов» принять призы и отпраздновать победу готов один из сотрудников агентства.

Напомним, что в Канске ежегодно с 2002 года проходит Международный канский видеофестиваль - конкурс кино- и видеофильмов, а также видеоарта и всех смежных жанров визуального искусства на стыке кино и современного искусства. Главная награда - «Золотой пальмовый секатор». Фестиваль проводился и в 2020 году в онлайн-формате.

Известно, что команда фестиваля уже приступила к подготовке юбилейного, XX креативного форума.

От редакции «ДК» добавим: мы очень, очень рады, что крупное международное рекламное агентство наконец-то поверило в то, что Канск – это не выдумка, что он и в самом деле существует!

 

Автор: Наталья Кобец
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