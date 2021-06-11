Автор «Делового квартала» вошла в тройку лучших телеком-журналистов России

«Ростелеком» подвел итоги Х конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проходит при поддержке федерального министерства цифрового развития.

Постоянный автор «Делового квартала» Наталья Повольнова с материалом «Роботы за прилавком» заняла третье место в номинации «Печатная пресса». Отметим, что на региональном этапе конкурса она стала лидером в своей номинации и была отобрана на федеральный финал.

Всего в конкурсе приняли участие более 1500 региональных журналистов и блогеров, которые пишут на темы внедрения новых технологий, цифровых трендов в сфере IT и телекоммуникаций. На конкурс было предложено более 3000 работ.

Как отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина, в этом году внимание журналистов в первую очередь привлекли темы цифровизации медицины и онлайн-образования, а также e-commerce, кибербезопасности и умных сервисов. А главным призом стала поездка на Сахалин, чтобы журналисты смогли своими глазами увидеть, как развивается самый удаленный островной регион России.

Отметим, что публикация «Делового квартала» посвящена красноярскому инновационному сервису RobyMarket. «Умные холодильники», разработанные Анатолием Фоминым и Анатолием Аульченко, уже вышли из стадии «местного» проекта и осваивают российский рынок. Напомним, RobyMarket стал победителем в номинации «Стартап года» премии «ДК» «Человек года-2019».

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