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Автор «Делового квартала» вошла в тройку лучших телеком-журналистов России

Автор «Делового квартала» вошла в тройку лучших телеком-журналистов России
Иллюстрация: smi.rt.ru

«Ростелеком» подвел итоги Х конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проходит при поддержке федерального министерства цифрового развития.

#НОВОСТИ

Постоянный автор «Делового квартала» Наталья Повольнова с материалом «Роботы за прилавком» заняла третье место в номинации «Печатная пресса». Отметим, что на региональном этапе конкурса она стала лидером в своей номинации и была отобрана на федеральный финал.

Всего в конкурсе приняли участие более 1500 региональных журналистов и блогеров, которые пишут на темы внедрения новых технологий, цифровых трендов в сфере IT и телекоммуникаций. На конкурс было предложено более 3000 работ.

Как отметила вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина, в этом году внимание журналистов в первую очередь привлекли темы цифровизации медицины и онлайн-образования, а также e-commerce, кибербезопасности и умных сервисов. А главным призом стала поездка на Сахалин, чтобы журналисты смогли своими глазами увидеть, как развивается самый удаленный островной регион России.

Автор «Делового квартала» вошла в тройку лучших телеком-журналистов России 1

Отметим, что публикация «Делового квартала» посвящена красноярскому инновационному сервису RobyMarket. «Умные холодильники», разработанные Анатолием Фоминым и Анатолием Аульченко, уже вышли из стадии «местного» проекта и осваивают российский рынок. Напомним, RobyMarket стал победителем в номинации «Стартап года» премии «ДК» «Человек года-2019».

Читать также: Роботы за прилавком

Автор: Наталья Кобец
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