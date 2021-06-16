Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 16.06
71,83
87,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Алексей Туманин назначен начальником Красноярской железной дороги

Алексей Туманин назначен начальником Красноярской железной дороги
Автор фото: Вадим Кофман. Иллюстрация: www.krskstate.ru/

Сегодня новый руководитель магистрали был представлен губернатору края Александру Уссу и председателю Законодательного Собрания края Дмитрию Свиридову.

#НОВОСТИ

Для того, чтобы ввести Алексея Туманина в должность, в Красноярск приехал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Как отметил в ходе знакомства губернатор края, на долю КрасЖД приходится 80% всех грузов и 95% всей экспортной продукции края, это важнейшее звено социально-экономической жизни региона.

Алексей Сергеевич – человек на Красноярской дороге не новый, здесь он прошел все ступени профессионального развития и роста. Он имеет разноплановый опыт, прекрасно знает специфику работы на Восточном полигоне, зарекомендовал себя как грамотный и ответственный руководитель», - подчеркнул Олег Белозеров.

Напомним, глава красноярского филиала ОАО «РЖД» Вадим Владимиров с 10 марта назначен начальником Восточно-Сибирской железной дороги. Алексей Туманин работал его первым заместителем и вступил в должность в статусе и.о.

Новый глава КрасЖД родидся в 1978 году в Новосибирске, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Карьеру в отрасли начал с позиции составителя поездов и прошел все ступени карьерной лестницы. Алексей Туманин отмечен благодарностью президента ОАО «РЖД», почетной грамотой Губернатора Красноярского края.

Читайте по теме:

Вадим Владимиров: "Все большие инвестпроекты региона связаны с железной дорогой"

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает дождливая неделяКрасноярск ожидает дождливая неделя
  • Заболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениямЗаболеваемость коронавирусом в Красноярске возвратилась к апрельским значениям
  • ГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/чГИБДД выступила против ограничения скорости в городах до 30 км/ч
  • «Не заземлили газовоз»: в Новосибирске взорвалась и сгорела автозаправочная станция«Не заземлили газовоз»: в Новосибирске взорвалась и сгорела автозаправочная станция
  • Арабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в ДубайАрабскую мудрость примерят на Красноярск: Сергей Еремин поехал учиться в Дубай
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.