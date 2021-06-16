Алексей Туманин назначен начальником Красноярской железной дороги

Сегодня новый руководитель магистрали был представлен губернатору края Александру Уссу и председателю Законодательного Собрания края Дмитрию Свиридову.

Для того, чтобы ввести Алексея Туманина в должность, в Красноярск приехал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Как отметил в ходе знакомства губернатор края, на долю КрасЖД приходится 80% всех грузов и 95% всей экспортной продукции края, это важнейшее звено социально-экономической жизни региона.

Алексей Сергеевич – человек на Красноярской дороге не новый, здесь он прошел все ступени профессионального развития и роста. Он имеет разноплановый опыт, прекрасно знает специфику работы на Восточном полигоне, зарекомендовал себя как грамотный и ответственный руководитель», - подчеркнул Олег Белозеров.

Напомним, глава красноярского филиала ОАО «РЖД» Вадим Владимиров с 10 марта назначен начальником Восточно-Сибирской железной дороги. Алексей Туманин работал его первым заместителем и вступил в должность в статусе и.о.

Новый глава КрасЖД родидся в 1978 году в Новосибирске, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Карьеру в отрасли начал с позиции составителя поездов и прошел все ступени карьерной лестницы. Алексей Туманин отмечен благодарностью президента ОАО «РЖД», почетной грамотой Губернатора Красноярского края.

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