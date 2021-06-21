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Перевозки контейнеров по КрасЖД теряют в объемах

Перевозки контейнеров по КрасЖД теряют в объемах
Иллюстрация: kras.rzd.ru

Такая динамика отмечается уже не первый месяц. Самые большие потери формируются в сегменте перевозки цветных металлов, а рост идет по сырьевому вектору.

#СВОЕ ДЕЛО
За пять месяцев 2021 года по Красноярской железной дороге перевезено 89,5 тысячи контейнеров ДФЭ, что на 12,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
 
Основная доля этих контейнеров — 75 тысяч — была отправлена со станций КрасЖД. Ими перевозились:
  • лесные грузы — 53,5 тысячи контейнеров (-15,3%);
  • цветные металлы — 7,2 тысячи (-24,1%);
  • химикаты и сода — 5,2 тысячи (+76,9%);
  • остальные и сборные грузы — 4,9 тысячи (+11,8%);
  • руда цветная и серное сырье — 1,4 тысячи (рост в 2,8 раза).
Напомним, что в прошлом году контейнерные перевозки по КрасЖД стабильно росли и по его итогу составили 248 тысяч контейнеров (ДФЭ), что на 8,4% больше, чем было в 2019-м. Однако за первые четыре месяца 2021 года динамика сместилась в отрицательное поле.
Автор: Евгений Волошинский
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