Перевозки контейнеров по КрасЖД теряют в объемах

Такая динамика отмечается уже не первый месяц. Самые большие потери формируются в сегменте перевозки цветных металлов, а рост идет по сырьевому вектору.

За пять месяцев 2021 года по Красноярской железной дороге перевезено 89,5 тысячи контейнеров ДФЭ, что на 12,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

Основная доля этих контейнеров — 75 тысяч — была отправлена со станций КрасЖД. Ими перевозились:

лесные грузы — 53,5 тысячи контейнеров (-15,3%);

цветные металлы — 7,2 тысячи (-24,1%);

химикаты и сода — 5,2 тысячи (+76,9%);

остальные и сборные грузы — 4,9 тысячи (+11,8%);

руда цветная и серное сырье — 1,4 тысячи (рост в 2,8 раза).