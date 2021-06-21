Перевозки контейнеров по КрасЖД теряют в объемах
Такая динамика отмечается уже не первый месяц. Самые большие потери формируются в сегменте перевозки цветных металлов, а рост идет по сырьевому вектору.
За пять месяцев 2021 года по Красноярской железной дороге перевезено 89,5 тысячи контейнеров ДФЭ, что на 12,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
Основная доля этих контейнеров — 75 тысяч — была отправлена со станций КрасЖД. Ими перевозились:
- лесные грузы — 53,5 тысячи контейнеров (-15,3%);
- цветные металлы — 7,2 тысячи (-24,1%);
- химикаты и сода — 5,2 тысячи (+76,9%);
- остальные и сборные грузы — 4,9 тысячи (+11,8%);
- руда цветная и серное сырье — 1,4 тысячи (рост в 2,8 раза).
Напомним, что в прошлом году контейнерные перевозки по КрасЖД стабильно росли и по его итогу составили 248 тысяч контейнеров (ДФЭ), что на 8,4% больше, чем было в 2019-м. Однако за первые четыре месяца 2021 года динамика сместилась в отрицательное поле.