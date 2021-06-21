Благотворительный фонд «Добро24.ру» празднует свой 10-й день рожденья

Фонд был создан командой волонтеров, которые объединились во время сбора средств на лечение лейкоза у мальчика из Абазы. За все время работы фонд помог 212 детям из Сибири.

Сотрудники фонда считают, что для успешного лечения таких заболеваний как ДЦП, повреждение центральной нервной системы, эпилепсия однократного сбора средств недостаточно. Таких детей в фонд курирует годами, оказывая постоянную поддержку, и помогает их родителям организовать качественную реабилитацию.

За время работы фонда было собрано в виде пожертвований 75 612 215 рублей. Более 80% средств поступает от частных жертвователей. Средний размер взноса – 430 рублей. То есть, для того, чтобы помочь ребенку, нуждающемуся в лечении или восстановлении, не обязательно быть миллионером, достаточно быть просто неравнодушным человеком.

За 10 лет мы рассказали тысячи историй про детей, что нуждаются в помощи и поддержке. И каждая история нашла отклик в сердцах людей. Мы каждый день видим чудо милосердия: пожертвования, труд и время людей, помогающих фонду, — и это вдохновляет нас, позволяет ежедневно делать трудную, но нужную работу», — говорит директор фонда «Добро24.ру» Генриетта Болдина.

Редакция «Делового квартала» тоже чувствует себя причастной к этому празднику. Мы – не только постоянный информационный партнер фонда, но и, можно сказать, организационный: не только пишем о работе «Добро24.ру», но и помогаем фонду наладить связи с бизнес-сообществом города.