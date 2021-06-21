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Благотворительный фонд «Добро24.ру» празднует свой 10-й день рожденья

Благотворительный фонд «Добро24.ру» празднует свой 10-й день рожденья
Иллюстрация: фонд "Добро24.ру"

Фонд был создан командой волонтеров, которые объединились во время сбора средств на лечение лейкоза у мальчика из Абазы. За все время работы фонд помог 212 детям из Сибири.

#НОВОСТИ

Сотрудники фонда считают, что для успешного лечения таких заболеваний как ДЦП, повреждение центральной нервной системы, эпилепсия однократного сбора средств недостаточно. Таких детей в фонд курирует годами, оказывая постоянную поддержку, и помогает их родителям организовать качественную реабилитацию.

За время работы фонда было собрано в виде пожертвований 75 612 215 рублей. Более 80% средств поступает от частных жертвователей. Средний размер взноса – 430 рублей. То есть, для того, чтобы помочь ребенку, нуждающемуся в лечении или восстановлении, не обязательно быть миллионером, достаточно быть просто неравнодушным человеком.

За 10 лет мы рассказали тысячи историй про детей, что нуждаются в помощи и поддержке. И каждая история нашла отклик в сердцах людей. Мы каждый день видим чудо милосердия: пожертвования, труд и время людей, помогающих фонду, — и это вдохновляет нас, позволяет ежедневно делать трудную, но нужную работу», — говорит директор фонда «Добро24.ру» Генриетта Болдина.

Редакция «Делового квартала» тоже чувствует себя причастной к этому празднику. Мы – не только постоянный информационный партнер фонда, но и, можно сказать, организационный: не только пишем о работе «Добро24.ру», но и помогаем фонду наладить связи с бизнес-сообществом города.

Сколько существует фонд, столько длится дружба «Делового квартала» и «Добро24.ру». Это и просто человеческие связи, и особая готовность фонда на всевозможные творческие активности - здесь мы совпадаем по ценностям и темпераменту. А еще и фонд, и ДК - маленькие, но независимые коллективы с вооот такими миссиями. У нас много общего. Считаю, что Красноярску повезло с фондом «Добро24.ру». Маленький фонд научил многие большие компании взрослой, осознанной, системной благотворительности и тому, что делать добро - легко, приятно, весело, творчески», - считает главный редактор «Делового квартала» Юлия Чанчикова.

 

Автор: Наталья Кобец
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