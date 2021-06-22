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Обязательную вакцинацию одобряет каждый пятый

Обязательную вакцинацию одобряет каждый пятый
Автор фото: v-a-n-3-ss-a. Иллюстрация: pixabay.com

Такие данные приводит Служба исследований портала hh.ru. Специалисты опросили почти четыре тысячи респондентов из разных регионов, в том числе из Красноярска.

#НОВОСТИ

По результатам опроса 41% россиян однозначно против решения о том, что работодатели из ряда отраслей должны обязательно вакцинировать не менее 60% персонала. Еще 14% сообщили, что скорее не поддерживают эту инициативу, столько же – скорее за. И лишь 21% однозначно одобряют обязательную вакцинацию. 10% затруднились ответить.

Обязательную вакцинацию одобряет каждый пятый 1

Каждый второй – 56% опрошенных – не согласились на обязательную вакцинацию, если бы их работодатель принуждал к этому, еще 36% предпочли бы все-таки поставить прививку. 7% пока не определились.

Обязательную вакцинацию одобряет каждый пятый 2

При этом 30% рассказали, что уже сделали прививку от коронавируса, 12% собираются ее поставить, 41% точно не планируют, а 17% в целом не против, но пока сомневаются.

Ранее компания провела опрос работодателей, который показал, что в половине компаний на намерены проводить вакцинацию сотрудников. 58% работодателей признали, что решение о прививке должно быть добровольным, при этом 42% опрошенных работодателей отметили, что нужно проводить разъяснительную. Работу и убеждать людей в важности вакцинации.

Отметим, что сегодня на заседании правительства Красноярского края заместитель министра здравоохранения Михаил Родиков не исключил, что решение об обязательной вакцинации для определенных групп граждан в регионе может быть принято, если сохранится такая же тенденция по количеству зараженных. Такая возможность обсуждается с представителями Роспотребнадзора.

Сейчас в больницах края находится 2,3 тысячи человек, 157 из них подключены к ИВЛ.

Напомним, ранее губернатор края Александр Усс не исключил ужесточения антиковидных мер и призвал красноярцев соблюдать масочный режим и вакцинироваться.

 

Автор: Наталья Кобец
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