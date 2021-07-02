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Красноярский край попал в топ-3 по профициту бюджета

Красноярский край попал в топ-3 по профициту бюджета
Иллюстрация: yandex

Консолидированный бюджет российских регионов по итогам полугодия исполнен с профицитом в 419 млрд рублей. Это предварительные данные.

#НОВОСТИ

В общей сложности за прошедшие 6 месяцев поступления в регионы федерации составили 6,9 трлн рублей, а расходы — 6,48 трлн. рублей.

Таким образом, профицит региональных бюджетов достиг в 419 млрд рублей, передают «Известия».

В период с января по июнь 2021 года лидерами по экономии бюджетных средств стали:

  1. Санкт-Петербург (40 млрд),
  2. Челябинская область (28,9 млрд),
  3. Красноярский край (26,9 млрд),
  4. Самарская область (23 млрд),
  5. Сахалинская область (22 млрд).

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Автор: Петр Савельев
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