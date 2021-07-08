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РУСАЛ передал больницам Красноярского края три машины скорой помощи

РУСАЛ передал больницам Красноярского края три машины скорой помощи
Иллюстрация: пресс-служба РУСАЛ

Автомобили оснащены всеми техническими возможностями для экстренной помощи и интенсивной терапии пациентов. Их получили Богучанская районная больница и Кежемская районная больница в Кодинске.

#НОВОСТИ

Машины оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, реанимационным и акушерским наборами и баллонами с кислородом. Автомобили произведены на базе «Газели» с повышенной проходимостью. По словам главного врача Кежемской РБ Евгения Захарова, персонал очень доволен новым автомобилем и его медицинским оснащением, фельдшеры выездных бригад уверены, что помощь на новом автомобиле будет доставлена оперативно и оказана качественно. Ежедневно линейные бригады привозят в приемный покой для обследования заболевших новой коронавирусной инфекцией. С подтвержденным диагнозом в госпитале уже находится 21 человек, и 54 пациента лечатся амбулаторно.

В напряженной ситуации в связи с пандемией находятся и медики Богучанской районной больницы: для ковидных пациентов развернуто уже 90 коек и все они заняты.

Сейчас район накрывает третья волна ковид-19 и мы уже понимаем, что это посерьезнее, чем первые две. И мне даже представить сложно и страшно, что бы мы делали без нашего медцентра помощи и спасения, который был построен для лечения ковидных пациентов по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски, и полностью оснащен на средства компании РУСАЛ», - говорит главврач Богучанской РБ Марина Безруких.

С момента начала пандемии компания профинансировала строительство нескольких медицинских центров в Ачинске и Богучанском районе. В них прошли лечение более двух тысяч человек.

 

 

Автор: Петр Савельев
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