Красноярску обновят парк трамваев и троллейбусов

Деньги на это даст федеральный бюджет в рамках проекта «Чистый воздух». Когда город получит эти деньги и, соответственно, когда на улицах появиться новая техника, пока неизвестно.

Красноярскому краю выделят средства из федерального бюджета на закупку нового электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Документ пока не опубликован, но, по словам премьера, речь идет о 2,4 млрд рублей, на которые для Краснярска будут закуплены 50 троллейбусов и 25 трамваев российского произвоства - это больше половины всего городского парка подобной техники.

По итогам обновления парка общественного транспорта в Красноярске объем вредных автомобильных выбросов в атмосферу снизится и экологическая обстановка в городе улучшится», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Когда деньги поступят в распоряжение края и, соответственно, когда закупят технику, пока неизвестно.