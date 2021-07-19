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Красноярску обновят парк трамваев и троллейбусов

Красноярску обновят парк трамваев и троллейбусов
Иллюстрация: transphoto.org

Деньги на это даст федеральный бюджет в рамках проекта «Чистый воздух». Когда город получит эти деньги и, соответственно, когда на улицах появиться новая техника, пока неизвестно.

#НОВОСТИ
Красноярскому краю выделят средства из федерального бюджета на закупку нового электротранспорта. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
 
Документ пока не опубликован, но, по словам премьера, речь идет о 2,4 млрд рублей, на которые для Краснярска будут закуплены 50 троллейбусов и 25 трамваев российского произвоства - это больше половины всего городского парка подобной техники.
По итогам обновления парка общественного транспорта в Красноярске объем вредных автомобильных выбросов в атмосферу снизится и экологическая обстановка в городе улучшится», — сказал Мишустин на заседании правительства.
Когда деньги поступят в распоряжение края и, соответственно, когда закупят технику, пока неизвестно.
 
Очень большие надежды улучшение экологии в Красноярске за счет транспортной составляющей власти края (да и красноярцы) связывают с метро, проект, которого, пока так и не утвержден. Чиновники уверяют, что первые подземные поезда могут пойти в городе уже в 2025 году, но для этого сначала нужно каким-то образом снизить сегодняшнюю стоимость проекта строительства метрополитена на 20-30%.
Автор: Евгений Волошинский
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