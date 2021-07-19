Первая гибридная солнечно-дизельная установке в Туре начнет работать в сентябре

Это пилотный проект по внедрению на севере края альтернативных источников электроэнергии. Инвестором проекта стала компания «Хевел», она вложила более 300 млн рублей.

Введение АГЭУ (автономная гибридная энергоустановка) позволит кроме прочего сэкономить до 644 тонн дизельного топлива в год, это порядка 12%. Солнечно-дизельная станция будет работать совместно с тремя действующими дизельными станциями в Туре, сообщает ТАСС.

Мощность солнечной электростанции - 2,5 МВт, для хранения излишков выработанной электроэнергии объект оснащен системой накопления емкостью 0,5 МВт*ч, в случае же нехватки солнца и исчерпания «хранилищ» жители Туры будут получать электроэнергию от резервной дизельной установки.

С вводом энергоустановки мы получаем современный альтернативный источник энергии, который дает нам резерв по мощности, возможность подключения новых потребителей, а также гарантию надежности и качества электроснабжения на территории Туры», - сообщила пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.

В перспективе таких проектов будет больше.