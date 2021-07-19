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Первая гибридная солнечно-дизельная установке в Туре начнет работать в сентябре

Первая гибридная солнечно-дизельная установке в Туре начнет работать в сентябре
Иллюстрация: krskstate.ru

Это пилотный проект по внедрению на севере края альтернативных источников электроэнергии. Инвестором проекта стала компания «Хевел», она вложила более 300 млн рублей.

#НОВОСТИ

Введение АГЭУ (автономная гибридная энергоустановка) позволит кроме прочего сэкономить до 644 тонн дизельного топлива в год, это порядка 12%. Солнечно-дизельная станция будет работать совместно с тремя действующими дизельными станциями в Туре, сообщает ТАСС.

Мощность солнечной электростанции - 2,5 МВт, для хранения излишков выработанной электроэнергии объект оснащен системой накопления емкостью 0,5 МВт*ч, в случае же нехватки солнца и исчерпания «хранилищ» жители Туры будут получать электроэнергию от резервной дизельной установки. 

С вводом энергоустановки мы получаем современный альтернативный источник энергии, который дает нам резерв по мощности, возможность подключения новых потребителей, а также гарантию надежности и качества электроснабжения на территории Туры», - сообщила пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края.

В перспективе таких проектов будет больше.

Первая гибридная солнечно-дизельная установке в Туре начнет работать в сентябре 1

 

Автор: Петр Савельев
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