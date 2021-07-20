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Победителей «МИРа Сибири» наградили онлайн

Победителей «МИРа Сибири» наградили онлайн
Иллюстрация: www.facebook.com/festmirsibiri

В церемонии участвовали представители 24 регионов России и конкурсант из Киргизии, в прямом эфире были показаны фрагменты их выступлений. «МИР Сибири» впервые проходил в удаленном формате.

#НОВОСТИ

Члены жюри Международного фестиваля музыки и ремесел собрались в Красноярске и в течение недели отсматривали конкурсные работы. Несмотря на то, что в этом году из-за коронавирусных ограничений все события фестиваля пришлось проводить не в Шушенском, а в виртуальном пространстве, количество заявок от музыкантов и мастеров и не стало меньше. Мастера представили работы в двух номинациях: «Традиционные ремёсла» и «Современное декоративно-прикладное творчество». Исполнители состязались в семнадцати направлениях.

Такого качества материала мы не видели давно. Было очень трудно выбирать. Были споры чуть ли не до драки за некоторых конкурсантов», — рассказала член жюри, певица Инна Желанная.

Главный приз фестиваля – чаша МИРА из бронзы и латуни. Форма чаши напоминает братину: сосуд, из которого пили по кругу гости братчиного пира. Её поверхность украшают солярные знаки – символы света, тепла и неиссякаемой жизненной силы. Подставка сделана из сибирского кедра. Коренные народы Сибири верили, что кедровая древесина способна прогнать дурные мысли, защитить от болезней и принести удачу.

По традиции чашу получает один номинант этномузыкальной премии и один – мастеровой. В 2019 году была введена еще одна награда – малая братина.

Гран-при мастеровой премии «МИРА» получила мастерица ручного ткачества из Барнаула Ольга Рудаенко. Обладателем главного приза этномузыкального конкурса стала Семейная фольклорная студия «Чебагай», Игорь, Юлия и Зоечка Гайнутдиновы из Новосибирска. Малая чаша, специальный приз этномузыкальной премии, досталась пермячке Ирине Пыжьяновой.

Я хочу сказать огромное спасибо и буквально поклониться в пояс нашим номинантам. Это было истинное удовольствие — смотреть ваши выступления!» — отметил председатель жюри «МИРа Сибири» Сергей Старостин. 

Полный список номинантов и лауреатов можно найти на сайте фестиваля.

Напомним, Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» должен был пройти в Шушенском 9-11 июля. Однако в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом событие было перенесено в онлайн-формат. В 2020 году этномузыкальный форум был отменен.

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Автор: Петр Савельев
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