Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.07
74,49
87,77
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Рыба Пила» в Советском районе Красноярска сменила прописку

«Рыба Пила» в Советском районе Красноярска сменила прописку
Иллюстрация: "Рыба Пила"

До середины июля торговая точка компании работала во «Взлетке-Плаза». Теперь же она переедет ближе к центральному району города. Сам же магазин станет флагманским проектом.

#НОВОСТИ
В Советском районе Красноярска откроется флагманский магазин компании «Рыба Пила». Об этом ритейлер сообщил на своей странице в Facebook.
 
Это будет самый большой магазин сети (75 кв. м. против 50 кв.м. в уже действующих) с самым обширным ассортиментом.
Здесь будет ледовая витрина, отдел гастрономии, в котором будут представлены 12-15 фирменных салатов, также только здесь можно будет купить наши авторские консервы из морепродуктов, специально разработанные для этого проекта, и многое другое», — говорит основательница компании Светлана Буриченко.
Как она рассказала DK.RU, отдельное помещение на Взлетке под флагман компания искала с октября 2020 года, но безуспешно. Поэтому, когда в конце апреля 2021-го на Буриченко вышло руководство ТРЦ Red Sail и предложило открыться у них, она согласилась. Пара месяцев ушло на согласование условий и документов. В итоге магазин открывается 30 июля, но в тестовом режиме он начнет работать уже завтра (22 июля).
 
Объем инвестиций в новый магазин Светлана Буриченко не раскрывает, но уточняет, что они были существенно больше, чем в предыдущие. И дело не только в его размерах, но и ценах на оборудование, которые ощутимо выросли.
 
«Рыба Пила» в Red Sail’е (ул. Алексеева, 54а) станет третьим магазином компании в Красноярске (еще два находятся на Ленина, 21 и Свободном, 32), а в Советском районе единственным, но не первым — ранее торговая точка компании работала в формате shop-in-shop в «Красном Яре» на ул. Весны,1 («Взлетка Плаза»). Но в середине июля этого года сотрудничество прекратилось — о причинах Буриченко не распространяется.
 
Также Светалана Буриченко рассказала, что эта «Рыба Пила» станет последней в Красноярске — компания собирается заняться покорением регионов. Правда, деталей ее основательница пока не раскрывает.
 
По теме:
  • Магазины «Рыба пила» стали экологичными

    Основатель сети Светлана Буриченко призвала покупателей поддержать хотя бы самые доступные экологические инициативы, чтобы сохранить Землю чистой для детей и внуков.

  • Рыбный бутик за сто восемьдесят дней

    Всего за шесть месяцев компания «КПД-строй» превратила типовой советский гастроном «Первый» в «Первый рыбный бутик». 10 апреля состоялось открытие, став настоящим событием для города Назарово.

 

Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Жители красноярского Академгородка отстояли неблагоустройство «Красивого берега»Жители красноярского Академгородка отстояли неблагоустройство «Красивого берега»
  • Воображаемый «Ашан» в Красноярске продан: кому, почем и для чегоВоображаемый «Ашан» в Красноярске продан: кому, почем и для чего
  • Скончался солист Красноярского музыкального театра Михаил МихайловСкончался солист Красноярского музыкального театра Михаил Михайлов
  • Глава Минздрава России оценил ситуацию с коронавирусом в Красноярском краеГлава Минздрава России оценил ситуацию с коронавирусом в Красноярском крае
  • В Красноярске пройдет премьера фильма про «красную зону»В Красноярске пройдет премьера фильма про «красную зону»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.