«Рыба Пила» в Советском районе Красноярска сменила прописку

До середины июля торговая точка компании работала во «Взлетке-Плаза». Теперь же она переедет ближе к центральному району города. Сам же магазин станет флагманским проектом.

В Советском районе Красноярска откроется флагманский магазин компании «Рыба Пила». Об этом ритейлер сообщил на своей странице в Facebook.

Это будет самый большой магазин сети (75 кв. м. против 50 кв.м. в уже действующих) с самым обширным ассортиментом.

Здесь будет ледовая витрина, отдел гастрономии, в котором будут представлены 12-15 фирменных салатов, также только здесь можно будет купить наши авторские консервы из морепродуктов, специально разработанные для этого проекта, и многое другое», — говорит основательница компании Светлана Буриченко.

Как она рассказала DK.RU, отдельное помещение на Взлетке под флагман компания искала с октября 2020 года, но безуспешно. Поэтому, когда в конце апреля 2021-го на Буриченко вышло руководство ТРЦ Red Sail и предложило открыться у них, она согласилась. Пара месяцев ушло на согласование условий и документов. В итоге магазин открывается 30 июля, но в тестовом режиме он начнет работать уже завтра (22 июля).

Объем инвестиций в новый магазин Светлана Буриченко не раскрывает, но уточняет, что они были существенно больше, чем в предыдущие. И дело не только в его размерах, но и ценах на оборудование, которые ощутимо выросли.

«Рыба Пила» в Red Sail’е (ул. Алексеева, 54а) станет третьим магазином компании в Красноярске (еще два находятся на Ленина, 21 и Свободном, 32), а в Советском районе единственным, но не первым — ранее торговая точка компании работала в формате shop-in-shop в «Красном Яре» на ул. Весны,1 («Взлетка Плаза»). Но в середине июля этого года сотрудничество прекратилось — о причинах Буриченко не распространяется.

Также Светалана Буриченко рассказала, что эта «Рыба Пила» станет последней в Красноярске — компания собирается заняться покорением регионов. Правда, деталей ее основательница пока не раскрывает.

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