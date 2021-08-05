Красноярску назначили нового руководителя департамента соцразвития
Ирина Фоминых получила пост заместителем мэра и руководителем департамента социального развития.
Г-жа Фоминых родилась 7 января 1971 года в Канске. В 1993 году окончила Красноярский госуниверситет. В 2007 году получила диплом Сибирской академии госслужбы.
Ирина Николаевна начинала трудовую деятельность учителем химии в Канске, потом служила в Канской инспекции краевого комитета по охране природы, далее в управлении социальной защиты населения. С 2001 по 2013 год — в Управлении Пенсионного фонда в Канске. С 2013 по 2019 год занимала пост замначальника Управления Пенсионного фонда в Советском районе Красноярска. После этого управляла КГКУ «Управление социальной защиты населения».
Напомним, в конце июля 2021 года данное кресло освободила Оксана Урбанович, о чем сообщал «ДК».
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