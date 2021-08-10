Бренд «Bizifox» стал победителем проекта «Мама-предприниматель»

Победительницей проекта «Мама-предприниматель» стала красноярка Анна Баскакова. Ее бизнес — деревянные развивающие детские игрушки — бизиборды — под брендом «Bizifox».

Она рассказала, что на конкурс пришла с проектом игровых пособий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Это тоже наши дети». Мастерская и станки у нее уже есть, а выигранные 100 тысяч рублей пойдут на закупку фанеры и специального пульта для окрашивания игрушек.

Анна призналась: благодаря проекту она узнала многое по части бухгалтерии и юридических аспектов:

«Но главное — я узнала, как получить сертификацию на свою продукцию, потому что для начинающего предпринимателя это неподъемная ноша. Свой бизнес — это немного страшно, но если вы чувствуете в себе потенциал, и чувствуете что можете быть кому-то полезной, дерзайте».

Конкурс проводится в четвертый раз. В этом году организаторы отмечают рекордное количество заявок.

«С каждым годом проект набирает обороты, и радует, что становится все больше участниц из других городов и районов края. Конкурс проводится в центре „Мой бизнес“ не просто так, начинающие предприниматели должны знать, куда обратиться не только для того, чтобы принять участие в таких мероприятиях, но и получить помощь и все возможные меры государственной поддержки», — подчеркнул первый заместитель генерального директора центра «Мой бизнес» Александр Черников.

Всего участницами проекта стали 35 мам. Пять дней они бесплатно обучались основам бизнеса и боролись за грант на открытие или развитие своего дела.

Награды участницы получили в разных номинациях:

• «Самый креативный бизнес» — Евгения Жилина «Об искусстве легко», г. Красноярск;

• «Самая успешная многодетная мама» — Карина Кунгурцева «Мастерская Мироварника», Сухобузимский район, с. Сухобузимское;

• «Бизнес из маленького города» — Татьяна Сахарова «Творческая студия «SweetArt», г. Бородино;

• «Социально ответственный проект» — Вера Парилова «Творческая мастерская «Джуниор art», г. Красноярск;

• «Лучший эко-бренд» — Дарья Маценко «Эко-мастерская «Join.Jut», г. Красноярск;

• «Медиа-мама» — Елена Гусарова «Одежда для детей ручной работы», г. Красноярск;

• «Возможность без границ» — Полина Регнер «Авторская эко-детская одежда «Mumiclo», г. Красноярск

• «Приз зрительских симпатий» — Елена Ковалева «Проект «Служба спасения красоты», г. Лесосибирск;

• «За возможность масштабирования креативного бизнеса» — Евгения Дьякова «Мастерская «Золотое сечение», г. Красноярск.

Всем победительницам вручили призы от партнеров и организаторов конкурса. Напомним, мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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